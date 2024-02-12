Спорт

10:12 12.02.2024

Міжнародна федерація академічного веслування порушує положення МОК про нейтралітет спортсменів - НОК

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Міжнародна федерація академічного веслування порушує положення МОК про нейтралітет спортсменів - НОК

Національний олімпійський комітет України (НОК) і Міністерство молоді та спорту України звернулися до Міжнародної федерації академічного веслування із закликом переглянути своє рішення про дозвіл російським і білоруським веслярам змагатися разом у парних екіпажах.

Згідно з повідомленням пресслужби НОК, у листі йдеться про те, що це рішення грубо порушує рекомендації Міжнародного олімпійського та паралімпійського комітетів, у яких зазначено, що власники російських і білоруських паспортів можуть брати участь у міжнародних змаганнях тільки як індивідуальні нейтральні спортсмени.

"Хочемо ще раз наголосити на твердій позиції України. Доки росія за підтримки Білорусі продовжує злочини проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому, включно з нейтральним, статусі", - ідеться в листі.

Зазначається, що Міжнародна федерація академічного веслування - єдина спортивна федерація, яка застосувала підхід допуску нейтральних спортсменів у командних дисциплінах, причому білоруські веслярі вже брали участь в останніх змаганнях.

"Ми розуміємо, що Міжнародна федерація академічного веслування може вважати, що існують статутні причини, пов'язані з вашим видом спорту, які лежать в основі цього рішення. Однак, поважаючи автономію спорту, ми наполегливо закликаємо вас переглянути цей підхід", - наголосили в НОК.

Теги: #нок #веслування

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