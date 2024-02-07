В. о. міністра спорту Бідний задекларував 1,1 млн грн доходів за 2023 р., його дружина купила Volvo за 1,7 млн грн

В. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний зазначив 1 млн 85 тис. 899 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема у 2023 році весь дохід Бідного становила його заробітна плата - 1 085 899 грн, а його дружина Вікторія Дашутіна задекларувала 1 371 929 грн доходів. Також він зазначив у декларації $16 тис., а дружина 3,5 млн грн готівкових коштів.

Згідно з декларацією, його дружина володіє квартирою (215,1 кв. м) у Києві, земельною ділянкою (1 228 кв. м) і будинком (1 086,9 кв. м) у Гурзуфі (Крим), а також орендує квартиру (109 кв. м) у Словаччині.

Крім того, дружина у 2023 році купила автомобіль Volvo Polestar 2 2020 року випуску за 1,7 млн грн.

Серед іншого, дружина Бідного володіє 100% корпоративних прав і є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Rotors Tech" (Словаччина).

У декларації за 2022 рік значилося, що дружина в. о. міністра також є кінцевим бенефіціаром: ТОВ "ДА4", ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ", ТОВ "Домініон Бізнес Парк", ТОВ "Укртехносинтез", ТОВ "Торговий дім "НІКМАС", концерн "НІКМАС", АТ "Полтавський турбомеханічний завод", АТ "Науково-виробниче акціонерне товариство ВНДІкомпресормаш", АТ "Київський дослідний ремонтно-механічний завод", АТ "Глухівський завод "Електропанель", АТ "Укрросметал", ТОВ "ДБП Ріал Естейт", ТОВ "Солар НСВ", АТ "Київська книжкова фабрика", ТОВ "Компанія з управління активами "Укрросметал-Інвест", ТОВ "Укрростурбоенерго", ТОВ "Виробничо-наукова інжинірингова компанія "Укрросінжиніринг", але в декларації за 2023 рік ця інформація вже відсутня.

Як повідомлялося, Бідний задекларував 690 тис. грн доходів за 2019 рік, 612 тис. грн доходів за 2020 рік, 706 тис. грн доходів за 2021 рік і 1,1 млн грн доходів за 2022 рік.