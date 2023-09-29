Спорт

16:58 29.09.2023

МПК дозволив російським спортсменам виступати на Паралімпійських іграх 2024 року під нейтральним прапором

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Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету на засіданні в п'ятницю, 29 вересня, ухвалила рішення дозволити спортсменам із Росії брати участь у Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі як індивідуальним і нейтральним спортсменам, повідомляє пресслужба МПК.

Члени МПК проголосували 90-56 за пропозицію про часткове відсторонення НПК Росії, при цьому шість членів утрималися. Це рішення ухвалили після того, як спочатку члени МПК проголосували проти пропозиції про повне відсторонення НПК Росії 74-65, 13 утрималися. Для ухвалення рішення необхідно, щоб за нього проголосувало 50%+1.

"У результаті рішення Генеральної асамблеї права членства НПК Росії призупиняються на два роки (з переоцінкою на наступній черговій Генеральній асамблеї), за винятком того, що її спортсмени (та відповідний допоміжний персонал) матимуть право брати участь в особистій та нейтральній ролі (це означає відсутність команд) у Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу та регіонів, а також санкціонованих змаганнях із шести видів спорту, в яких МПК виступає як міжнародна федерація. У кожному випадку це залежить від виконання спортсменами та обслуговуючим персоналом умов участі, встановлених Радою керівників МПК", - зазначається в повідомленні.

Крім того, НПК Росії не має права організовувати будь-які спортивні заходи та змагання за участю інших членів МПК.

НПК Росії має право оскаржити рішення Генеральної асамблеї МПК у незалежному Апеляційному трибуналі МПК. Якщо апеляцію не буде задоволено, то відсторонення діятиме до повторної оцінки на Генеральній асамблеї МПК у 2025 році.

Теги: #рф #паралімпійські_ігри

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