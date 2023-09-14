Спорт

13:05 14.09.2023

Українська збірна завоювала вісім медалей у четвертий день "Ігор Нескорених-2023"

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У четвертий день "Ігор Нескорених-2023" (Invictus Games Düsseldorf 2023) українська національна збірна завоювала вісім медалей, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінветеранів, за підсумками четвертого дня спортивних змагань національна збірна України поповнила свій залік двома золотими, трьома срібними і трьома бронзовими медалями.

Назар Вознюк виборов два золота у запливі на 100 м вільним стилем у категорії ISC та у запливі на 50 м на спині в категорії ISC, також бронзову медаль для України з плавання на 50 м на спині в категорії ISB виборов Дмитро Полов'ян, а Олександр Будько виборов свою першу медаль на запливі на 50 м вільним стилем серед категорії ISB, фінішувавши третім.

У категорії ISD у запливах 50 м вільним стилем Іван Молдун посів друге місце, а Дмитро Полов'ян посів третє місце.

Крім того, учасники здобули срібло на естафеті з плавання.

У плаванні серед жінок Юля Паєвська в категорії ISD у запливах на 50 м вільним стилем посіла друге місце, а Юля Шевчук у категорії ISD серед жінок на дистанції 50 м на спині посіла третє місце.

Теги: #ігри_нескорених

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