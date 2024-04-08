Спорт

16:45 08.04.2024

Мінветеранів розпочало реєстрацію на відбір до збірної України на "Ігри Нескорених" 2025 року в Канаді

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Мінветеранів розпочало реєстрацію на відбір до збірної України на "Ігри Нескорених" 2025 року в Канаді

Міністерство у справах ветеранів розпочало реєстрацію на відбір до збірної України на "Ігри Нескорених" (Invictus Games) 2025 року у Ванкувері-Вістлері (Канада).

"До складу української команди можуть увійти військовослужбовці та ветерани Сил оборони України, а також добровольці, які дістали порань, були травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання своїх службових обов'язків у зоні бойових дій з 2014 року", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що відбір проводиться за такими спортивними дисциплінами: стрільба з лука, легка атлетика, велосипедний спорт, пауерліфтинг, веслування на тренажері, волейбол сидячи, плавання, настільний теніс, баскетбол на кріслах колісних.

Реєстрація учасників відбору до збірної України триватиме до 21 квітня.

Згідно з повідомленням, щоб подати заявку на відбір, необхідно заповнити форму на порталі Е-ветеран: https://eveteran.gov.ua/services/uchast-u-vseukrayinskih-zmagannyah-igri-neskorenih

Теги: #ігри_нескорених

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