Гутцайт про дискваліфікацію Харлан: Це була навмисна провокація з боку російської спортсменки

Українська сторона заздалегідь попередила організаторів чемпіонату світу з фехтування, що українські спортсмени не тиснутимуть руки росіянам, які виступають під нейтральним прапором, заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Учора була зустріч федерації - президента, головного тренера - з членами міжнародної федерації. Вони також зазначили, що наші спортсмени не тиснутимуть руку, вони нададуть "салют", привітають і підуть із доріжки. Те, що ми бачили, - це провокація з російської сторони, російської спортсменки під нейтральним прапором. Ми бачили, що вона робила конкретно провокацію проти Ольги Харлан", - наголосив Гутцайт, коментуючи дискваліфікацію Харлан на брифінгу в четвер.

"Вона спровокувала Ольгу, спровокувала організаційний комітет, і організаційний комітет знав, що це відбуватиметься, тому що їх попередили, але, на жаль, вони зробили те, що зробили, вони дискваліфікували Ольгу", - додав міністр, уточнивши, що рішення про дискваліфікацію було ухвалено після тривалих суперечок між організаторами турніру.

Міністр також висловив підтримку українській фехтувальниці на своїй сторінці у фейсбуці.

"Я пишаюся тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі та любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро!", - написав Гутцайт.

Раніше в четвер в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову з рахунком 15:7, однак після бою відмовилася потиснути їй руку. Росіянка подала скаргу про порушення правил Міжнародної федерації та 50 хвилин відмовлялася йти з доріжки, чекаючи на рішення комітету. Спочатку FIE відхилила протест росіянки й дозволила Харлан вийти в наступний раунд, проте пізніше стало відомо про її дискваліфікацію.