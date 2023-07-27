Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Ольгу Харлан за відмову потиснути руку росіянці
Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смірновій.
Згідно з таблицею учасників Всесвітнього чемпіонату, розміщеною на сайті FIE, навпроти імені Ольги Харлан стоїть позначка "виключення".
Як повідомляють ЗМІ, українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.
У правилах організації зазначено, що дискваліфікованого спортсмена усувають від участі в решті частини турніру й на наступні 60 днів активного сезону, незалежно від того, чи є він чинним, чи ні.