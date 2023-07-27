Спорт

15:14 27.07.2023

Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Ольгу Харлан за відмову потиснути руку росіянці

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Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Ольгу Харлан за відмову потиснути руку росіянці

Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смірновій.

Згідно з таблицею учасників Всесвітнього чемпіонату, розміщеною на сайті FIE, навпроти імені Ольги Харлан стоїть позначка "виключення".

Як повідомляють ЗМІ, українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.

У правилах організації зазначено, що дискваліфікованого спортсмена усувають від участі в решті частини турніру й на наступні 60 днів активного сезону, незалежно від того, чи є він чинним, чи ні.

Теги: #харлан #дискваліфікація

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