МОК закликав спортивні організації "делікатно" ставитися до українських спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами та росіянами, які виступають під нейтральними прапорами, у зв'язку з дискваліфікацією Ольги Харлан на чемпіонаті світу з фехтування в четвер.

"Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов'язаних з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами", - заявили в МОК, повідомляє Agence France-Presse.

Раніше в четвер в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову з рахунком 15:7, однак після бою відмовилася потиснути їй руку. Росіянка подала скаргу про порушення правил Міжнародної федерації та 50 хвилин відмовлялася йти з доріжки, чекаючи на рішення комітету. Спочатку FIE відхилила протест росіянки й дозволила Харлан вийти в наступний раунд, проте пізніше стало відомо про її дискваліфікацію.