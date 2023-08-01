Рішення про скасування або збереження дискваліфікації Харлан матиме лише політичний характер - президент Національної федерації фехтування

Президент Національної федерації фехтування України Михайло Ілляшев заявляє, що рішення про скасування або збереження дискваліфікації Ольги Харлан матиме лише політичний характер.

"На сьогодні все це перебуває у стадії перегляду. Термінів формальних не встановлено для перегляду, тому ми чекатимемо. Це може трапиться завтра, можливо, через декілька днів, а може доведеться чекати довго", - сказав Ілляшев на брифінгу у вівторок.

За його словами, якщо буде рішення про скасування дискваліфікації на користь Харлан, то вона зможе вже брати участь у змаганнях у найближчі 60 днів.

"Але, жодних змагань не заплановано, тому це рішення про підтримку дискваліфікації або її скасування матиме політичний характер, тому що зі спортивної точки зору це ні на що не впливатиме", - наголосив він.

Як повідомлялося, у четвер в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову з рахунком 15:7, однак після бою відмовилася потиснути руку суперниці, що, згідно з правилами FIE, вважається відсутністю прояву поваги й карається дискваліфікацією. Росіянка подала скаргу про порушення правил Міжнародної федерації та 50 хвилин відмовлялася йти з доріжки, чекаючи на рішення комітету. Спочатку FIE відхилила протест росіянки й дозволила Харлан вийти в наступний раунд, проте пізніше стало відомо про її дискваліфікацію.

Федерація фехтування України оскаржила рішення про дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу.

Пізніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року. Далі стало відомо, що FIE ініціювала зміну правил після інциденту з Харлан і Смирновою і скасувала обов'язкове рукостискання після закінчення поєдинків.