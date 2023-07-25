Спорт

15:41 25.07.2023

Кабмін розширив список видів спорту для Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа"

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Кабмін розширив список видів спорту для Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа"

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 25 липня, вніс зміни до переліку закладів фізичної культури та спорту, яким надають статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Розширено перелік видів спорту для державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" із статусом бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, а саме, додано такі види спорту, як веслування академічне, веслування на байдарках і каное", - написав Мельничук у телеграм-каналі.

 

Теги: #конча_заспа #олімпійські_ігри

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