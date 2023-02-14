Спорт

15:58 14.02.2023

Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

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Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

Закарпатський футбольний клуб "Минай" виклав офіційну позицію щодо сутички з російською командою "Шинник" у турецькому готелі Royal Seginus: бійка підтвердилася, її спровокували росіяни.

"Вчора, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Sigunas сталася бійка за участю ФК "Минай" та представників країни 404 - ярославського "Шинника". Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки", - йдеться у повідомленні клубу, розміщеному на офіційній сторінці клубу у фейсбуці у вівторок.

Раніше стало відомо, що в турецькому готелі Royal Seginus між гравцями українського футбольного клубу "Минай" та російського "Шинника" з Ярославля, які приїхали на збори, сталася сутичка.

У клубі "Минай" наголосили, що інформація російських ЗМІ, що нібито українські спортсмени змушували співати гімн України представників "Шинника" та побили їхнього гравця в ліфті, не відповідає дійсності.

"Бійка справді сталася, але вже на поверсі, де зупинилися росіяни, і в рівних складах. Кількість постраждалих з боку "Шинника" лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як "бросают", - ідеться у заяві.

Навіть після сутички, коли футболісти "Минаю" перебували у номерах, росіяни продовжили бійку між собою. При цьому тих, хто намагався зупинити бійку, звинуватили в підтримці України. Втрутитись довелося місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян, зазначають у клубі "Минай".

Також у клубі наголосили, що до початку зборів вимагали від організаторів, щоб у готелі не було російських команд. Ті ж стверджують, що росіян погодився прийняти сам готель.

 

Теги: #фк #туреччина #минай

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