Київське "Динамо" продало Циганкова в іспанську "Жирону"

ФК "Динамо" (Київ) продав 25-ти річного Віктора Циганкова в іспанську "Жирону" за EUR5 млн євро і 50% можливого подальшого трансферу гравця, йдеться на сайті столичного клубу в понеділок.

"Чинний контракт Циганкова з "Динамо" завершався вже влітку цього року і, хоча клуб пропонував його продовжити на взаємовигідних умовах, штаб-консультанти гравця запропонували клубу завершити перехід у це трансферне вікно. "Динамо" бажає Віктору успіху в кар'єрі", - уточнюється в повідомленні. .

За "Динамо" Циганков провів 236 матчів у всіх турнірах, зокрема, 64 – в єврокубках. На його рахунку 94 голи, з яких 77 – у чемпіонатах України, 4 – у національному кубку та 13 – на міжнародній арені.

Згідно з повідомленням на сайті "Жирони", український вінгер підписав з клубом контракт на завершену частину цього сезону і ще на чотири до 2027 року.

"Жирона" нині йде на 11 місці LaLiga з 21-м очком після 17 матчів.

Джерело: https://fcdynamo.com/news/viktor-cigankov-perejshov-do-ispanskoyi-zhironi

https://www.gironafc.cat/noticia/viktor-tsygankov-nou-jugador-del-girona