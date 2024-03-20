Пучдемон може повернутися в Іспанію, щоб претендувати на посаду президента Каталонії

Колишній очільник іспанського автономного співтовариства Каталонія Карлес Пучдемон оголосить у четвер, чи буде він балотуватися на посаду президента неспокійного регіону в травні, повідомляє у вівторок Reuters.

Пучдемон очолював Каталонію під час голосування 2017 року за відокремлення від Іспанії та подальшого проголошення незалежності, яке суди визнали незаконним, що спонукало Мадрид запровадити пряме правління в найбільшій за останні десятиліття політичній кризі в Іспанії.

61-річний Пучдемон втік з Іспанії, щоб уникнути арешту за звинуваченням у непокорі та розтраті під час кризи, і зараз живе в Бельгії, де є членом Європарламенту.

Але минулого тижня каталонський уряд, очолюваний поміркованим лідером партії Esquerra Republicana (ERC) Пере Арагонесом, оголосив несподівані вибори після того, як парламент не зміг затвердити бюджет.

Партія Junts стверджує, що Пучдемон має стати їхнім кандидатом завдяки законопроєкту про амністію, висунутому провладними соціалістами Іспанії, який має набрати чинності в травні або червні.

Пучдемон також підтримав цю ідею, написавши в понеділок у соціальній мережі X: "Ми вирушили у вигнання з тих самих причин, з яких нам доведеться повернутися; майбутнє нашої нації, а не наша особиста доля, надихало всі ухвалені рішення".

Пучдемону загрожує "дуже низький" ризик арешту в Іспанії, і він готовий повернутися, незважаючи ні на що, сказав агентству Reuters його адвокат Гонсало Бойє. "Ми віримо, що Верховний суд поважатиме зміст закону про амністію", - сказав він, що означає зняття звинувачень з Пучдемона.

Але ключове значення матиме час. Хоча Пучдемон може вести передвиборчу кампанію в Бельгії, він має повернутися до Іспанії для участі у виборах уже в червні, якщо заявка його партії на управління регіональним урядом увінчається успіхом.

Застосування закону про амністію, якого домагалися ERC і Junts в обмін на підтримку національного уряду меншини на чолі з соціалістичним прем'єр-міністром Педро Санчесом, залежатиме від рішення конкретних суддів.

У Junts одностайні в тому, що Пучдемон був би їхнім найкращим кандидатом на виборах у Каталонії 12 травня, але рішення залишається за ним, сказав представник партії, який відмовився назвати своє прізвище.

Він може або пройти через судові переслідування, або залишитися в Брюсселі, щоб у червні балотуватися на новий термін як депутат Європарламенту.