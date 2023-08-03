Події

07:13 03.08.2023

Каталонія через посуху запроваджує режим НС

1 хв читати
Каталонія через посуху запроваджує режим НС

Влада Каталонії оголосила про рішення запровадити режим НС через посуху в 24 муніципалітетах: там обмежать використання води, повідомляє в середу агентство Associated Press.

Заходи набудуть чинності наступного тижня. Вони стосуватимуться використання води в сільськогосподарській сфері та в промисловості, але не торкнуться питної води.

Заборонять наповнення басейнів і громадських фонтанів, а також полив садів і парків. Також обмежать використання прісної води для миття автомобілів.

Використання води для зрошення в сільськогосподарській галузі регіону скоротять на 80% і на 25% - у промисловості.

 

 

Теги: #іспанія #каталонія #посуха

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 24.07.2023
Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard та іншої техніки

Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard та іншої техніки

07:30 24.07.2023
"Праві" перемагають на виборах в Іспанії, але не завоювали більшості у парламенті

"Праві" перемагають на виборах в Іспанії, але не завоювали більшості у парламенті

11:58 19.07.2023
Іспанія відправить в Україну 4 танки Leopard, нову партію озброєння і боєприпасів - ЗМІ

Іспанія відправить в Україну 4 танки Leopard, нову партію озброєння і боєприпасів - ЗМІ

13:44 08.07.2023
Міністр оборони Іспанії зустрілася з українськими прикордонниками в польовому шпиталі

Міністр оборони Іспанії зустрілася з українськими прикордонниками в польовому шпиталі

20:50 03.07.2023
Брюссель розраховує на активну роль Мадрида в наданні допомоги ЄС Україні

Брюссель розраховує на активну роль Мадрида в наданні допомоги ЄС Україні

16:21 01.07.2023
Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО як майданчика для розширення співпраці - декларація Зеленського та Санчеса

Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО як майданчика для розширення співпраці - декларація Зеленського та Санчеса

16:10 01.07.2023
Іспанія доб'ється прогресу у важливих для майбутнього ЄС питаннях, і Україна буде в центрі дебатів - Санчес

Іспанія доб'ється прогресу у важливих для майбутнього ЄС питаннях, і Україна буде в центрі дебатів - Санчес

15:51 01.07.2023
Іспанія додатково виділить 55 млн євро для України - Санчес

Іспанія додатково виділить 55 млн євро для України - Санчес

11:37 01.07.2023
Зеленський: розраховуємо на підтримку Іспанії в питанні вступу до ЄС

Зеленський: розраховуємо на підтримку Іспанії в питанні вступу до ЄС

19:20 29.06.2023
Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Закарпаття зможе забезпечити сіллю всю Україну – Зеленський

Зеленський зустрівся з представниками угорської громади України

В Одесі через аварійне відключення електромережі без світла залишилися три райони

Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться цього місяця

ОСТАННЄ

Боррель: РФ пропонує країнам дешеве зерно для створення нових залежностей

РФ на тисячу осіб поповнила підрозділи внутрішніх військ за рахунок "зеків"

3 серпня: Яке сьогодні свято

ППО ліквідувала близько півтора десятка БПЛА на підльоті до Києва

Окупанти 35 разів за добу обстріляли Сумську область, пошкоджено будинки

Польща прагне добрих відносин з Україною, які мають ґрунтуватися на взаємоповазі

Лубінець закликав світову спільноту відреагувати на обстріли РФ портів та зерносховищ

Киян попередили про загрозу БпЛА і закликали йти в укриття

Українські дрони будуть не гірші за ізраїльські

Бомбардувальники Ту-95мс здійснили посадку на аеродромі "Енгельс"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА