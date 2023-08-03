Каталонія через посуху запроваджує режим НС

Влада Каталонії оголосила про рішення запровадити режим НС через посуху в 24 муніципалітетах: там обмежать використання води, повідомляє в середу агентство Associated Press.

Заходи набудуть чинності наступного тижня. Вони стосуватимуться використання води в сільськогосподарській сфері та в промисловості, але не торкнуться питної води.

Заборонять наповнення басейнів і громадських фонтанів, а також полив садів і парків. Також обмежать використання прісної води для миття автомобілів.

Використання води для зрошення в сільськогосподарській галузі регіону скоротять на 80% і на 25% - у промисловості.