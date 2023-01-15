"Шахтар" продав Мудрика в "Челсі" за EUR70 млн та EUR30 млн бонусів

ФК "Шахтар" продав у лондонський "Челсі" півзахисника Михайла Мудрика за рекордну в історії українського футболу суму.

"Клуби погодили всі деталі трансферу: "Шахтар" отримає за гравця 70 мільйонів євро і ще 30 мільйонів євро передбачено як бонуси", - йдеться у повідомленні українського ФК у неділю.

"Маю подвійні почуття: для того щоб вигравати європейські трофеї, я таких футболістів, як Мудрик, повинен запрошувати до нашого клубу, до нашого українського чемпіонату, а не проводжати їх до найкращих чемпіонатів і найкращих клубів світу. Однак я переконаний, що Михайло своєю швидкістю, своєю технікою, своєю яскравою гарною грою завоює пошану, симпатію та любов усіх поціновувачів світового футболу", - зазначив президент "Шахтаря" Рінат Ахметов.

Михайло Мудрик є вихованцем "Шахтаря". Гравець прийшов до Академії "гірників" у 2016 році, а восени 2018-го у віці 17 років дебютував у складі першої команди. Загалом він відіграв за клуб 44 матчі, забив 12 м’ячів і зробив 17 результативних передач, разом із командою ставав володарем Суперкубка України (2021). Уболівальники двічі визнавали Михайла Мудрика найкращим гравцем року в "Шахтарі" (2021, 2022).

"Шахтар" дякує Михайлу за яскраву гру, красиві та важливі голи, значний внесок у перемоги команди. Бажаємо успіхів у найсильнішій лізі світу, безліч трофеїв та особистих нагород, великих кар'єрних звершень та незмінного задоволення від футболу", - резюмується у повідомленні.

У свою чергу "Челсі" на своєму сайті уточнює, що Мудрик підписав із ними контракт на вісім з половиною років.