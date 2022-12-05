Міжнародна федерація шахів допустила росіян і білорусів до турнірів у 2023 р. під прапором ФІДЕ

Міжнародна федерація шахів ухвалила рішення допускати до турнірів під своєю егідою російських і білоруських гросмейстерів під прапором ФІДЕ до 1 січня 2024 року, повідомила пресслужба федерації в понеділок.

"Право грати під прапором ФІДЕ надається до 1 січня 2024 року, якщо не ухвалено інше рішення. Після завершення цього терміну за відсутності інших запитів гравець автоматично знову виступатиме за свою федерацію", - ідеться в повідомленні.

У лютому 2022 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати до турнірів росіян і білорусів через військову агресію проти України. Більшість федерацій погодилися на рекомендації МОК.