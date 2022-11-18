Виконком НОК прийняв відставку Суркіса, Шуфрича та Кожем'якіна

Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України (НОК) прийняв відставку Андрія Кожем'якіна, Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича.

"Сьогодні Виконкомом одноголосно прийнято рішення про відставку членів Національного олімпійського комітету України Андрія Кожем'якіна, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича на їхнє добровільне письмове прохання", - повідомляє пресслужба Комітету.

Як повідомлялось, 17 листопада Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету України (НОК). За результатами голосування, яке відбулося під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України, Гутцайт набрав 83,6% голосів.

Крім того, ЗМІ стало відомо, що новими членами НОК на період 2022-2026 років стали Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші, а також Нестор Шуфрич.

Після чого футболіст і тренер Шевченко заявив, що залишає НОК, оскільки не згоден з новим складом.