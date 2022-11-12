Беленюк запрошує Гутцайта на дебати кандидатів щодо виборів голови НОК

Олімпійський чемпіон та народний депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк запрошує міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта на дебати кандидатів із виборів голови Національного олімпійського комітету (НОК).

"Пан Вадиме, не треба боятися – у дебатах нічого страшного немає, абсолютно демократичний інструмент, на який точно заслуговує наша спортивна родина і всі українці, які цікавляться спортом та його майбутнім – майте до них повагу... Боятися відкритих дебатів – це точно не по-чемпіонськи!" - написав Беленюк у соціальній мережі Facebook.

Депутат повідомив, що чекає на міністра 13 листопада о 12:00 у ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр" (Конча-Заспа).

Раніше і Беленюк, і Гутцайт заявили про намір балотуватися в президенти НОК.