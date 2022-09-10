Спорт

18:57 10.09.2022

УАФ виступила проти проведення футбольного матчу за участю російської збірної

1 хв читати
УАФ виступила проти проведення футбольного матчу за участю російської збірної

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу між збірними Росії та Боснії та Герцеговини, який має відбутися 19 листопада на "Газпром-Арені" у Санкт-Петербургу.

Крім того, як повідомляє пресслужба УАФ, представники асоціації направили Федерації футболу Боснії та Герцеговини листа, в якому пояснили неприпустимість проведення матчу.

"Нагадуємо, що через військову агресію Росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА. У такій ситуації рішення Федерації футболу Боснії та Герцеговини виглядає так, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні щодо продовження війни. Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни та відносинам між нашими асоціаціями", — йдеться у листі УАФ.

Теги: #футбол #агресія_рф #уаф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 10.09.2022
"Шахтар" Ріната Ахметова обурений рішенням ФІФА продати трансляцію чемпіонату світу росіянам

"Шахтар" Ріната Ахметова обурений рішенням ФІФА продати трансляцію чемпіонату світу росіянам

20:47 24.08.2022
УАФ розгляне недопущення офіційного телетранслятора УПЛ вже на два футбольні матчі

УАФ розгляне недопущення офіційного телетранслятора УПЛ вже на два футбольні матчі

10:16 23.08.2022
На відкритті чемпіонату України з футболу піднімуть прапор, який уболівальник виніс на поле у 1976 році

На відкритті чемпіонату України з футболу піднімуть прапор, який уболівальник виніс на поле у 1976 році

16:35 22.08.2022
Чемпіонат Іспанії: чого очікувати від сезону 2022/23

Чемпіонат Іспанії: чого очікувати від сезону 2022/23

22:09 16.08.2022
Дніпро-1 - АЕК: дебютний шлях до Ліги Європи

Дніпро-1 - АЕК: дебютний шлях до Ліги Європи

12:41 06.08.2022
Україна категорично проти того, що заява міністрів спорту країн-партнерів допускає нейтральний статус для спортсменів Росії та Білорусі – Гутцайт

Україна категорично проти того, що заява міністрів спорту країн-партнерів допускає нейтральний статус для спортсменів Росії та Білорусі – Гутцайт

16:09 14.07.2022
Зеленський закликав до створення компенсаційного механізму для жертв російської агресії

Зеленський закликав до створення компенсаційного механізму для жертв російської агресії

11:34 14.07.2022
Необхідно якнайшвидше визнати Росію терористичною державою - Єрмак

Необхідно якнайшвидше визнати Росію терористичною державою - Єрмак

15:40 13.07.2022
Російська тактика терору не має стати глобальною нормою - Зеленський

Російська тактика терору не має стати глобальною нормою - Зеленський

20:05 11.07.2022
Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня

Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Шахтар" Ріната Ахметова обурений рішенням ФІФА продати трансляцію чемпіонату світу росіянам

На сквош-турнірі Zenit Open у Києві розіграно 5 комплектів нагород

Зірки світового тенісу зібрали понад $1 млн на благодійну допомогу для України

Від початку року українські спортсмени здобули 1,5 тис. медалей - Гутцайт

Українка Бех-Романчук виграла "золото" чемпіонату Європи в потрійному стрибку

ОСТАННЄ

Гол Мбаппе "Ювентусу" визнано найкращим у першому турі Ліги чемпіонів

Кличко передав боксерські рукавиці з автографом, які розіграють серед учасників збору на бандерпечі

На сквош-турнірі Zenit Open у Києві розіграно 5 комплектів нагород

Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

Щорічний одеський сквош-турнір Zenit Open пройде з 27 по 28 серпня у Києві

БФ "Майбутнє – дітям" та Посольство України в Греції влаштували дітям-спортсменам з постраждалих регіонів святкування Дня Незалежності України

Зірки світового тенісу зібрали понад $1 млн на благодійну допомогу для України

Від початку року українські спортсмени здобули 1,5 тис. медалей - Гутцайт

Більше не здійматиметься прапор і лунатиме гімн на честь спортивних перемог 133 загиблих на війні спортсменів і тренерів - Гутцайт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА