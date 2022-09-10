УАФ виступила проти проведення футбольного матчу за участю російської збірної

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу між збірними Росії та Боснії та Герцеговини, який має відбутися 19 листопада на "Газпром-Арені" у Санкт-Петербургу.

Крім того, як повідомляє пресслужба УАФ, представники асоціації направили Федерації футболу Боснії та Герцеговини листа, в якому пояснили неприпустимість проведення матчу.

"Нагадуємо, що через військову агресію Росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА. У такій ситуації рішення Федерації футболу Боснії та Герцеговини виглядає так, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні щодо продовження війни. Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни та відносинам між нашими асоціаціями", — йдеться у листі УАФ.