Україна виборола ще 9 медалей на зимовій Паралімпіаді в Пекіні

Українські спортсмени вибороли ще дев'ять медалей на четвертий день Паралімпійських ігор у Пекіні.

Дев'ять нагород приніс Україні четвертий день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних гонок на 10 км. Лише синьо-жовті кольори майоріли над п’єдесталом пошани одразу у двох видах програми", - йдеться в повідомленні прес-служби Національного олімпійського комітету.

У жінок серед учасниць з ураженням опорно-рухового апарату (клас стоячі): золото здобула Ірина Буй, срібло - Олександра Кононова, бронзу - Людмила Ляшенко.

У чоловіків, котрі змагалися у категорії з порушенням зору, вся перша п'ятірка залишилася за представниками України. Золото – Віталій Лук'яненко (клас B3, гайд Бабар), срібло – Анатолій Ковалевський (клас B2, гайд Мукшин) та бронза – Дмитро Суярко (клас B2, гайд Никонович).

Віцечемпіонами Паралімпіади, здобувши свою другу та третю медалі Пекіна-2022 відповідно, стали Григорій Волчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко). Бронзу здобув Тарас Радь (клас LW12)

Отже, наразі в загальному медальному заліку Україна посідає друге місце з 17 медалями (6 золотих, 7 срібних та 4 бронзових).

Джерело: https://www.facebook.com/304370036309200/posts/4961980190548138/?d=n