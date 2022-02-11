Спорт

17:13 11.02.2022

Український скелетоніст Гераскевич продемонстрував плакат "Ні війні в Україні" на Олімпіаді в Пекіні

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Українець Владислав Гераскевич продемонстрував плакат "No war in Ukraine" ("Ні війні в Україні") після третьої кваліфікаційної спроби у чоловічому скелетоні на Олімпіаді-2022 у Пекіні, повідомляє спортивне видання "Трибуна" у п'ятницю.

Гераскевич став 17-м із часом 3,04.83 і вийшов у фінальний заїзд.

Пізніше він прокоментував своє рішення, наголосивши, що не боявся дискваліфікації. "Все нормально було. Нас підтримали в цьому. Так, це моя позиція. Жодна нормальна людина не хоче війни. Я теж нормальна людина і не хочу війни. Хочу миру у своїй державі, хочу миру над своєю головою. Не хочу, щоб люди гинули внаслідок війни", – сказав Гераскевич.

Теги: #плакат #олімпійські_ігри #скелетон
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