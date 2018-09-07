ФК "Шахтер" в партнёрстве с Hype Sports Innovations запускает спортивный акселератор в Украине

Футбольный клуб "Шахтер" начал реализацию проекта Sports Innovation (SPIN) Accelerator совместно с HYPE Sports Innovation – платформой, инвестирующей в поиск спортивных стартапов по всему миру.

Как сообщает пресс-служба клуба, 5 сентября на установочной встрече в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" украинский клуб вошел в число 10 глобальных партнеров проекта.

Партнерами SPIN-акселератора также стали немецкий "Кельн", турецкий "Фенербахче", израильский "Маккаби" (Хайфа) и Национальный университет Тайваня.

"Инновационные технологии в спортивной сфере являются ключевым драйвером изменений на рынке. Наша цель – идентифицировать новые возможности, поддержать украинские спортивные стартапы и вывести их на новый уровень", – приводится в сообщении слова директора по коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов

По его словам, четырехмесячная программа адаптирована к потребностям стартапов в сфере спортивных технологий.

Целью компании HYPE Sports Innovation является привлечение не менее 25 партнеров до 2021 года. В рамках первого SPIN-акселератора, работавшего с тремя партнерами (университет Лафборо в Лондоне, австралийский университет Квинсленда и итальянский "Трентино Свилуппо"), из 33 участвующих стартапов 12 получили инвестиции на общую сумму $3,5 млн на протяжении всей программы.