Пресрелізи

18:52 26.06.2024

Emshir: Концептуальний Escape-Центр у Карпатах з високою дохідністю під управлінням Maestro Hotel Management

3 хв читати

Реклама

Давайте обговоримо готельну дохідну нерухомість, яка наразі є справжнім трендом в індивідуальному інвестиційному секторі. Особливо цікавим прикладом є проєкт у Карпатах, розташований у селі Красник поблизу Верховини – комплекс Emshir. Він складається з десяти елегантних котеджів, розкішного СПА-центру, вишуканого ресторану та "Піраміди", унікального місця для проведення різноманітних заходів. Emshir вирізняється серед інших своїм концептуальним підходом – це ретрит-центр преміального класу, що пропонує винятковий комфорт та спокій. Додатковою перевагою для інвесторів є річний дохід, який становить 14%.

Концепція Проєкту

Emshir – це не просто комплекс для відпочинку, а концептуальний escape-центр, що пропонує своїм гостям унікальний досвід єднання з природою Карпат. Назва комплексу походить від стародавнього гуцульського слова, що означає "пасовище", підкреслюючи глибокий зв’язок з місцевими традиціями та природою. Emshir - це 10 котеджів трьох різних категорій, event hall, SPA, ресторан.

Основною ідеєю є гармонія з природою: Архітектура котеджів враховує рельєф та кліматичні умови Карпат, забезпечуючи максимальний комфорт та енергоефективність. Інтер'єри котеджів створені у співпраці з провідною львівською агенцією, поєднуючи альпійський стиль з елементами дизайну з Балі. SPA-зона з панорамною сауною та чаном натхненна стилем острова Балі, натуральні матеріали, дерево та камінь. Event hall у формі піраміди, призначений для різноманітних заходів – від медитацій та йоги до конференцій та весіль.

Фінансові показники

Інвестування у Emshir обіцяє високу дохідність та стабільний прибуток.

  • Річний прибуток: до 14% річних.
  • Капіталізація за перший рік: 20%.
  • Гарантоване завантаження котеджів: 70%.
  • Орієнтовна дата здачі в експлуатацію: другий квартал 2025 року.
  • Забудовник: Budu Development
  • Керуюча Компанія: Maestro Hotel Management

При цьому інвестор отримує повну власність на ділянку та котедж. Після завершення будівництва укладається контракт на управління комплексом з керуючою компанією Maestro Hotel Management, що забезпечує, регулярну фінансову звітність та стабільні виплати. А також, інвестори можуть безкоштовно відпочивати в котеджі до 15 днів на рік.

Ретрит-комплексом Emshir керуватиме компанія Maestro Hotel Management – керуюча компанія з ексклюзивним портфелем преміальних готелів.

  • Портфель: п'ятизіркові та чоритизіркові готелі, 500+ номерів під управлінням.
  • Загальна вартість активів під керуванням – 120 600 000 $
  • Досвід: 7 років досвіду, 400+ співробітників.
  • Результати: 20% збільшення завантаження готелів, 30% збільшення лояльності гостей, 33% збільшення прибутку.
  • Програма лояльності

Основними перевагами співпраці є професійне управління: Maestro Hotel Management забезпечує високий рівень сервісу та ефективне управління комплексом. А також, гарантоване завантаження котеджів на рівні 70%, що забезпечує стабільний дохід для інвесторів, а також компанія надає регулярну фінансову звітність та відкритість у питаннях управління комплексом.

Emshir – це інвестиційний проект з унікальною концепцією, що поєднує сучасний комфорт і традиції гуцульського краю. Високі фінансові показники та професійне управління від Maestro Hotel Management роблять Emshir надійним та вигідним вибором для інвесторів, які шукають стабільний дохід і довгострокову цінність.

www.maestrom.com

Теги: #escape_центр #maestro_hotel_management #карпати #emshir

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 12.03.2024
Відпочинок у Карпатах цілий рік

Відпочинок у Карпатах цілий рік

13:35 08.02.2024
Боротьба з чорним PR: реальна історія від Maestro Hotel Management

Боротьба з чорним PR: реальна історія від Maestro Hotel Management

14:09 04.02.2024
У високогір'ї Карпат можливе сходження лавин - ДСНС

У високогір'ї Карпат можливе сходження лавин - ДСНС

23:27 20.01.2024
У Прикарпатті продовжуються пошуки зниклого іноземця

У Прикарпатті продовжуються пошуки зниклого іноземця

18:20 28.11.2023
У високогір'ї Карпат можливе сходження лавин - ДСНС

У високогір'ї Карпат можливе сходження лавин - ДСНС

15:17 20.04.2023
В Українських Карпатах фонд WWF-Україна розпочав онлайн-моніторинг життя рисі

В Українських Карпатах фонд WWF-Україна розпочав онлайн-моніторинг життя рисі

12:58 08.04.2023
ДСНС: у високогір'ї Карпат 8 і 9 квітня можливі снігові лавини

ДСНС: у високогір'ї Карпат 8 і 9 квітня можливі снігові лавини

17:05 26.03.2023
Рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах

Рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах

12:18 08.03.2023
Місця для недорогого відпочинку в Карпатах

Місця для недорогого відпочинку в Карпатах

15:25 18.02.2023
ДСНС попереджає про сильний сніг та вітер у Карпатах у неділю

ДСНС попереджає про сильний сніг та вітер у Карпатах у неділю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

ОТП БАНК підписав Меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури

ОТП БАНК відзначений у конкурсі «Благодійна Україна»

Як відпочити недорого на морі з вильотом з Польщі влітку 2024

Торговий дім «Галпідшипник» пропонує широкий асортимент підшипників та комплектуючих

Як просувати сторінку у Фейсбуці: найкращі інструменти для бізнесу

Українська команда GRECO увійшла в топ-5 корпоративного чемпіонату світу з шахів

У Києві презентували нову офіційну форму Олімпійської збірної України

Як не потрапити до шахраїв під час оформлення страховки на машину

УВКБ ООН проводить реконструкцію місця тимчасового проживання для внутрішньо переміщених людей у Дніпрі

Невидимі герої: як майстри сервісних центрів рятують ваші iPhone

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА