Emshir: Концептуальний Escape-Центр у Карпатах з високою дохідністю під управлінням Maestro Hotel Management

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Давайте обговоримо готельну дохідну нерухомість, яка наразі є справжнім трендом в індивідуальному інвестиційному секторі. Особливо цікавим прикладом є проєкт у Карпатах, розташований у селі Красник поблизу Верховини – комплекс Emshir. Він складається з десяти елегантних котеджів, розкішного СПА-центру, вишуканого ресторану та "Піраміди", унікального місця для проведення різноманітних заходів. Emshir вирізняється серед інших своїм концептуальним підходом – це ретрит-центр преміального класу, що пропонує винятковий комфорт та спокій. Додатковою перевагою для інвесторів є річний дохід, який становить 14%.

Концепція Проєкту

Emshir – це не просто комплекс для відпочинку, а концептуальний escape-центр, що пропонує своїм гостям унікальний досвід єднання з природою Карпат. Назва комплексу походить від стародавнього гуцульського слова, що означає "пасовище", підкреслюючи глибокий зв’язок з місцевими традиціями та природою. Emshir - це 10 котеджів трьох різних категорій, event hall, SPA, ресторан.

Основною ідеєю є гармонія з природою: Архітектура котеджів враховує рельєф та кліматичні умови Карпат, забезпечуючи максимальний комфорт та енергоефективність. Інтер'єри котеджів створені у співпраці з провідною львівською агенцією, поєднуючи альпійський стиль з елементами дизайну з Балі. SPA-зона з панорамною сауною та чаном натхненна стилем острова Балі, натуральні матеріали, дерево та камінь. Event hall у формі піраміди, призначений для різноманітних заходів – від медитацій та йоги до конференцій та весіль.

Фінансові показники

Інвестування у Emshir обіцяє високу дохідність та стабільний прибуток.

Річний прибуток: до 14% річних.

Капіталізація за перший рік: 20%.

Гарантоване завантаження котеджів: 70%.

Орієнтовна дата здачі в експлуатацію: другий квартал 2025 року.

Забудовник: Budu Development

Керуюча Компанія: Maestro Hotel Management

При цьому інвестор отримує повну власність на ділянку та котедж. Після завершення будівництва укладається контракт на управління комплексом з керуючою компанією Maestro Hotel Management, що забезпечує, регулярну фінансову звітність та стабільні виплати. А також, інвестори можуть безкоштовно відпочивати в котеджі до 15 днів на рік.

Ретрит-комплексом Emshir керуватиме компанія Maestro Hotel Management – керуюча компанія з ексклюзивним портфелем преміальних готелів.

Портфель: п'ятизіркові та чоритизіркові готелі, 500+ номерів під управлінням.

Загальна вартість активів під керуванням – 120 600 000 $

Досвід: 7 років досвіду, 400+ співробітників.

Результати: 20% збільшення завантаження готелів, 30% збільшення лояльності гостей, 33% збільшення прибутку.

Програма лояльності

Основними перевагами співпраці є професійне управління: Maestro Hotel Management забезпечує високий рівень сервісу та ефективне управління комплексом. А також, гарантоване завантаження котеджів на рівні 70%, що забезпечує стабільний дохід для інвесторів, а також компанія надає регулярну фінансову звітність та відкритість у питаннях управління комплексом.

Emshir – це інвестиційний проект з унікальною концепцією, що поєднує сучасний комфорт і традиції гуцульського краю. Високі фінансові показники та професійне управління від Maestro Hotel Management роблять Emshir надійним та вигідним вибором для інвесторів, які шукають стабільний дохід і довгострокову цінність.

www.maestrom.com