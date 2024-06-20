У Києві стартувала конференція TechComms Days

Запрошуємо на TechComms Days, що стартує вже за два дні! Це перша в Україні конференція для керівників та спеціалістів з PR та комунікацій, маркетологів, SMM-фахівців та медіа, що працюють у сфері IT.

🔹20-21 червня 2024 (Side Event та Conference Day)

🔹OFFLINE (КИЇВ) & ONLINE

👉 Програма заходу: https://techcommsdays.com.ua/

💥За промокодом ITU_UTCD_100 - на вас вже чекають ваші два квитки на Side Event 20.06.2024 і Ukrainian TechComms Days 21.06.2024.



Покрокова інструкція з оформлення:

- На офіційному сайті події потрібно обрати той тип квитка, який передбачено вашим промокодом.

- Далі потрібно заповнити коротку анкету учасника.

- Після чого натиснути знизу кнопку "ПРОМОКОД".

- Ввести промокод та натиснути кнопку "ЗАСТОСУВАТИ".

- Після чого потрібно просто продовжити оформлювати квиточок.

- Квиток має прийти на email, який було вказано при оформленні.



Прошу врахувати, що перший тип квитка (Side Event & Conference Day) передбачає участь одразу у двох днях події (20 та 21 червня).

https://techcommsdays.com.ua/

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер