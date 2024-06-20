У Києві стартувала конференція TechComms Days
Запрошуємо на TechComms Days, що стартує вже за два дні! Це перша в Україні конференція для керівників та спеціалістів з PR та комунікацій, маркетологів, SMM-фахівців та медіа, що працюють у сфері IT.
🔹20-21 червня 2024 (Side Event та Conference Day)
🔹OFFLINE (КИЇВ) & ONLINE
👉 Програма заходу: https://techcommsdays.com.ua/
💥За промокодом ITU_UTCD_100 - на вас вже чекають ваші два квитки на Side Event 20.06.2024 і Ukrainian TechComms Days 21.06.2024.
Покрокова інструкція з оформлення:
- На офіційному сайті події потрібно обрати той тип квитка, який передбачено вашим промокодом.
- Далі потрібно заповнити коротку анкету учасника.
- Після чого натиснути знизу кнопку "ПРОМОКОД".
- Ввести промокод та натиснути кнопку "ЗАСТОСУВАТИ".
- Після чого потрібно просто продовжити оформлювати квиточок.
- Квиток має прийти на email, який було вказано при оформленні.
Прошу врахувати, що перший тип квитка (Side Event & Conference Day) передбачає участь одразу у двох днях події (20 та 21 червня).
https://techcommsdays.com.ua/
Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер