Запрошуємо долучитись до KIEF TALKS на тему "Українська енергетика - 2024: як прожити літо та підготуватися до зими?"

Українська енергетика переживає складний період. Масовані удари по об'єктах

енергетичної інфраструктури навесні завдали серйозної шкоди, зруйнувавши або

пошкодивши більшість теплових та гідроелектростанцій. Обмеження на споживання

електроенергії діють для промислових споживачів, а в окремі дні доводиться

застосовувати графіки відключення світла і для населення. Влітку енергосистему

планується балансувати за допомогою відновлюваних джерел енергії. Підготовка до

наступного осінньо-зимового періоду потребує значних зусиль з боку енергетиків,

влади та бізнесу. Окремим важливим питанням є вибір стратегії відновлення

енергетичної інфраструктури, щоб зменшити її вразливість до ракетних атак.

На KIEF TALKS обговоримо стан української енергетики, плани та завдання подальших

дій уряду щодо забезпечення енергетичної безпеки, а також можливості для

відновлення та розвитку енергетичної галузі України. Подія стане майданчиком для

діалогу між державою та бізнесом з метою відновлення та розвитку енергетики в

Україні.

СПІКЕРИ:

• Наталія Бойко, радниця Прем’єр-міністра України з питань енергетики, заступниця

наглядової ради НАК «Нафтогаз України»

• Володимир Кудрицький, Голова правління НЕК «Укренерго»

• Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК

• Ігор Тинний, підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної

енергетики

• Андріан Прoкіп, керівник програми «Енергетика» аналітичного центру Український

інститут майбутнього (Київ); старший науковий співробітник Інституту Кеннана

(Вашингтон)

МОДЕРАТОР:

Кирило Криволап, керівник Центру економічного відновлення, радник Прем’єр-

міністра України на громадських засадах

Дата: 5 червня

Час: 17:00-19:00

Початок реєстрації та Welcome Drink о 16:00

Місце проведення надішлемо після підтвердження реєстрації

Реєстрація обов’язкова за посиланням:

https://forms.gle/VdvT1xjBZehyMwck6

Кількість місць обмежена.