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10:04 03.06.2024

12 червня відбудеться форум "Зерно. Свині. Мʼясо"

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Зерно – Свині – Мʼясо – це ланцюг доданої вартості, що здатний збільшити додану вартість до 6 млрд євро в рік і, навіть, більше, в противагу експорту зерна, що майже не залишає доданої вартості в Україні.

Однойменний Форум “Зерно. Свині. Мʼясо - 2024” пройде в Києві 12 червня.

Голова організаційного комітету Форуму Микола Бабенко, що керує Асоціацією “Мʼясної галузі” та Центром підвищення ефективності в тваринництві, вважає: "Є багато механізмів наповнення податками бюджет. Стимулювання збільшення в рази виробництва галузей, що мають високу додану вартість – найкращий, ми в цьому переконані. Наприклад, експорт зерна не приносить в бюджет майже нічого, у той же час переробка зерна на біоетанол, годівля свиней відходами з виробництва біоетанолу та експорт свинини – це сотні відсотків доданої вартості в Україні, мільярди євро на тому самому зерні, що експортується. Шість мільярдів євро доданої вартості економіка України може отримувати додатково щороку лише з чотирьохкратного збільшення поголівʼя свиней в Україні, до рівня 1991 року".

Стимулювання розвитку галузей з високою доданою вартістю, таких як свинарство та м'ясна галузь, може стати альтернативним внутрішнім ринком збуту українського зерна. Зараз свинарство споживає лише 2 млн тонн зернових, а здатне споживати 10 млн тонн щороку.

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Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер

Теги: #форум #зерно_свині_мʼясо #бабенко

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