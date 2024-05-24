Негазована "Моршинська" з натуральним соком – освіжаюча фруктова насолода до літа

Лідер ринку бутильованої води IDS Ukraine розширює лінійку соковмісних напоїв і запускає негазовані води зі смаками яблука та лимона. Їх виготовляють на основі природної мінеральної води «Моршинська» та натуральних соків. У межах кампанії «Переверни уявлення про воду» ці новинки поповнюють лінійку напоїв зі смаками, яку IDS Ukraine успішно запустила раніше.

Новинки на основі унікальної води з моршинських природних джерел містять натуральні соки. Їх виробляють без жодних консервантів, штучних барвників та ароматизаторів. Фруктова насиченість води дає подвійну насолоду — освіження та задоволення від смаку. Нові напої підтримують любов українських споживачів до традиційних смаків яблука та лимона, а також відповідають їхньому бажанню отримувати більше продуктів на основі натуральних інгредієнтів.

«Розширення присутності наших брендів у нових категоріях на основі інноваційних рецептур — це продовження довгострокової стратегії на зміцнення ринкових позицій і нарощування капіталізації компанії. Розширенню продуктової лінійки IDS Ukraine сприяли капітальні інвестиції розміром 438 млн грн. Це вкотре підтверджує відданість компанії цілям розвитку економіки країни в умовах повномасштабної війни, а також сприяє підтримці бюджету держави податками для зміцнення обороноздатності України», — прокоментував запуск нових продуктів генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

У портфелі IDS Ukraine є не лише соковмісні напої. Українські споживачі вже вподобали газовану «Моршинську» з ароматами м'яти та лимона й апельсина та грейпфрута. Це природна вода, наповнена свіжістю та легким смаком цитрусових, без додавання цукру.

Здавалося б, соковмісна вода та вода з ароматами — це дуже різні продукти, але вони мають багато спільного. По-перше, їх об'єднує сила материнського бренда – обидва напої створені на основі натуральної «Моршинської» та містять лише натуральні ароматизатори без штучних добавок. По-друге, і негазована з соком, і газована з ароматом забезпечують природний освіжаючий ефект.

Ці напої створені для споживачів, які шукають баланс між корисним і смачним у продуктах і напоях. Заради цього вони готові експериментувати та пробувати нове – у природній мінеральній воді шукають різноманіття смаку для додаткового задоволення без шкоди для організму.

Нині «Моршинська» пропонує споживачам широку лінійку продуктів — від природної мінеральної води до створених на її основі різноманітних напоїв (солодка вода, вода з ароматами, енергетики). Тому кожен українець може знайти серед них улюблений напій.

Спробуй всі, знайди свій!

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія «ІДС» та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Група компаній володіє торговельними марками «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф».

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 800 млн грн за 2023 рік, що на 101 млн грн більше, аніж у 2022-му. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги перевищила 330 млн грн.