10 травня у Львові відкриється центр протезування та ортезування

10 травня 2024, 14:00

Львів, вул. Миколайчука 14 А

Форма для акредитації журналістів.

На заході будуть присутні:

1. Свенья Шульце, голова Міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ)

2. Андрій Садовий, міський голова Львова

3. Мартін Єгер, амбасадор ФРН

4. Інгрід-Габріела Ховен, член наглядової ради GIZ

5. Тільман Нагель, Директор GIZ Germany, Europe, South Caucasus

6. Даніель Буше, директор GIZ в Україні

Центр представляє собою одноповерхову будівлю загальною площею 1.000 кв. м.

В ній розміщені: центр з виготовлення протезів, аудиторія для проведення навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів пацієнтами, а також внутрішній дворик для відпочинку.

В центрі встановлене найсучасніше обладнання (AFT, Romedis) для виготовлення протезів для верхніх і нижніх кінцівок вартістю 650 тис. євро.

Вартість будівництва і навчання спеціалістів-протезистів складає 2,45 млн. євро. Ініціатива реалізується в рамках проекту «Спеціальна програма підтримки України / EU4ResilientRegions» і здійснюється GIZ Ukraine.

Важливою складовою проекту є навчання фахівців з протезування та ортезування за стандартами ISPO (Міжнародне співтовариство з протезування та ортезування). Близько 60 осіб беруть участь у навчальних програмах різного рівня за підтримки німецького уряду та GIZ Ukraine. Успішні випускники отримають міжнародну сертифікацію.

Будівля розрахована на 25–30 робочих місць. Щорічно в центрі вироблятиметься близько 600-700 протезів.

Контакти для преси:

Данило Нестеров

+38 067 943 79 01, [email protected]

Координаторка на місці події:

Вероніка Прошута

+38 066 215 10 97

Форма для акредитації https://forms.gle/qsLhZ8HsGSNF967W7