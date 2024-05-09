10 травня у Львові відкриється центр протезування та ортезування
10 травня 2024, 14:00
Львів, вул. Миколайчука 14 А
Форма для акредитації журналістів.
На заході будуть присутні:
1. Свенья Шульце, голова Міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
2. Андрій Садовий, міський голова Львова
3. Мартін Єгер, амбасадор ФРН
4. Інгрід-Габріела Ховен, член наглядової ради GIZ
5. Тільман Нагель, Директор GIZ Germany, Europe, South Caucasus
6. Даніель Буше, директор GIZ в Україні
Центр представляє собою одноповерхову будівлю загальною площею 1.000 кв. м.
В ній розміщені: центр з виготовлення протезів, аудиторія для проведення навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів пацієнтами, а також внутрішній дворик для відпочинку.
В центрі встановлене найсучасніше обладнання (AFT, Romedis) для виготовлення протезів для верхніх і нижніх кінцівок вартістю 650 тис. євро.
Вартість будівництва і навчання спеціалістів-протезистів складає 2,45 млн. євро. Ініціатива реалізується в рамках проекту «Спеціальна програма підтримки України / EU4ResilientRegions» і здійснюється GIZ Ukraine.
Важливою складовою проекту є навчання фахівців з протезування та ортезування за стандартами ISPO (Міжнародне співтовариство з протезування та ортезування). Близько 60 осіб беруть участь у навчальних програмах різного рівня за підтримки німецького уряду та GIZ Ukraine. Успішні випускники отримають міжнародну сертифікацію.
Будівля розрахована на 25–30 робочих місць. Щорічно в центрі вироблятиметься близько 600-700 протезів.
Контакти для преси:
Данило Нестеров
+38 067 943 79 01, [email protected]
Координаторка на місці події:
Вероніка Прошута
+38 066 215 10 97
Форма для акредитації https://forms.gle/qsLhZ8HsGSNF967W7