Пресрелізи

12:10 09.05.2024

10 травня у Львові відкриється центр протезування та ортезування

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10 травня 2024, 14:00  

Львів, вул. Миколайчука 14 А 

Форма для акредитації журналістів.

На заході будуть присутні: 

1. Свенья Шульце, голова Міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ) 

2. Андрій Садовий, міський голова Львова 

3. Мартін Єгер, амбасадор ФРН 

4. Інгрід-Габріела Ховен, член наглядової ради GIZ 

5. Тільман Нагель, Директор GIZ Germany, Europe, South Caucasus 

6. Даніель Буше, директор GIZ в Україні  

Центр представляє собою одноповерхову будівлю загальною площею 1.000 кв. м.

В ній розміщені: центр з виготовлення протезів, аудиторія для проведення навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів пацієнтами, а також внутрішній дворик для відпочинку.  

В центрі встановлене найсучасніше обладнання (AFT, Romedis) для виготовлення протезів для верхніх і нижніх кінцівок вартістю 650 тис. євро. 

Вартість будівництва і навчання спеціалістів-протезистів складає 2,45 млн. євро. Ініціатива реалізується в рамках проекту  «Спеціальна програма підтримки України / EU4ResilientRegions» і здійснюється GIZ Ukraine.  

Важливою складовою проекту є навчання фахівців з протезування та ортезування за стандартами ISPO (Міжнародне співтовариство з протезування та ортезування). Близько 60 осіб беруть участь у навчальних програмах різного рівня за підтримки німецького уряду та GIZ Ukraine. Успішні випускники отримають міжнародну сертифікацію.  

Будівля розрахована на 25–30 робочих місць. Щорічно в центрі вироблятиметься близько 600-700 протезів.  

Контакти для преси: 

Данило Нестеров 

+38 067 943 79 01, [email protected] 

Координаторка на місці події: 

Вероніка Прошута 

+38 066 215 10 97

Форма для акредитації https://forms.gle/qsLhZ8HsGSNF967W7

Теги: #giz_ukraine #протезування

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