Відома українська співачка Jerry Heil стала амбасадором бренда "Моршинська"

ТМ "Моршинська" оголошує про початок співпраці з Jerry Heil, яка цього року разом із командою представлятиме Україну на європейському пісенному конкурсі. Тандем відомої співачки та найвідомішого українського бренда мінеральної води в новій комунікації "Моршинська. Твоя сила відновлення" не є випадковим, адже між ними багато спільного.

Динаміка сучасного життя вимагає постійного руху вперед. Проте щодня важливо знайти кілька секунд лише для себе, щоб відчути силу природного відновлення. Це не складно, адже під рукою завжди є пляшка "Моршинської" — ваш власний всесвіт щоденного відновлення!

"Моршинська" та Jerry Heil розкриють важливість споживання природної води для підтримки гідробалансу в організмі протягом дня. У метафоричній манері ролик заглибить споживачів у мить насиченого життя Jerry Heil та її відчуття відновлення завдяки унікальним властивостям "Моршинської".

Jerry Heil стала головною героїнею комунікації бренда, адже вона є трендсетером здорового способу життя, так само "Моршинська" активно популяризує його вже багато років серед українців. Її нестримна наснага рухатись вперед попри перепони надихає багатьох людей. Це резонує з "Моршинською", яка самотужки пробивається крізь гірські породи, набуваючи на своєму шляху унікальних властивостей, що позитивно впливають на організм людини.

Jerry Heil є яскравою представницею сучасної української музики. "Моршинська" є зіркою серед мінеральних вод України, а нові продукти від бренда відповідають запитам сучасного світу.

Jerry Heil пише пісні на соціальні теми, ділячись зі слухачами особистим життєвим досвідом, і досліджує навколишній світ. Співачка максимально позитивна, щира та завжди поводиться природно. Так само "Моршинська" — створена природою мінеральна вода, що народжена в заповідній Моршинській долині.

"Я сама вживаю "Моршинську" на щоденній основі, адже вона допомагає мені відновлюватися і підтримувати баланс. І вдвічі приємніше, що улюблений бренд розділяє схожі з моїми цінності: бути природною, дбати про екологію та жити з Україною в серці", – розповіла Jerry Heil.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 800 млн грн за 2023 рік, що на 101 млн грн більше, аніж у 2022-му. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги перевищила 330 млн гривень.