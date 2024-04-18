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16:18 18.04.2024

Житловий комплекс компанії DIM "Новий Автограф" отримав поштову адресу

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Дніпровська РДА м. Києва присвоїла поштові адреси Житловим будинкам Багатофункціонального комплексу “Новий Автограф”. На заміну будівельній адресі, житлові будинки отримали нові поштові:
- № 1 (секції 1, 2, 3)  - м. Київ, вул. Романа Мстиславича Князя, 22,
- № 2 - м. Київ, вул. Романа Мстиславича Князя, 22-А. 

Наразі готуються технічні паспорти на квартири. Вже у червні планується передача квартир новим власникам. Про це компанія DIM сповістить інвесторів додатково.

«Поштова адреса житлового комплексу є своєрідним маркером того, що наша команда працює, будує і завершує проєкти попри будь-які виклики. Вітаю майбутніх мешканців Нового Автографу! Переконаний, життя в новій оселі буде сповнене тільки позитивними моментами», — зазначив Керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Новий Автограф – це сучасний комплекс комфорт-класу, що відповідає всім вимогам мешканців столиці: від розвиненої інфраструктури та елегантної архітектури й ергономічності будинку, до зручного розташування поруч з парком “Перемога".

Теги: #dim

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