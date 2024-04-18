Житловий комплекс компанії DIM "Новий Автограф" отримав поштову адресу

Дніпровська РДА м. Києва присвоїла поштові адреси Житловим будинкам Багатофункціонального комплексу “Новий Автограф”. На заміну будівельній адресі, житлові будинки отримали нові поштові:

- № 1 (секції 1, 2, 3) - м. Київ, вул. Романа Мстиславича Князя, 22,

- № 2 - м. Київ, вул. Романа Мстиславича Князя, 22-А.

Наразі готуються технічні паспорти на квартири. Вже у червні планується передача квартир новим власникам. Про це компанія DIM сповістить інвесторів додатково.

«Поштова адреса житлового комплексу є своєрідним маркером того, що наша команда працює, будує і завершує проєкти попри будь-які виклики. Вітаю майбутніх мешканців Нового Автографу! Переконаний, життя в новій оселі буде сповнене тільки позитивними моментами», — зазначив Керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Новий Автограф – це сучасний комплекс комфорт-класу, що відповідає всім вимогам мешканців столиці: від розвиненої інфраструктури та елегантної архітектури й ергономічності будинку, до зручного розташування поруч з парком “Перемога".