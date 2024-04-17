Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотиків: поговоримо чесно й без хайпу

Наприкінці грудня 2023 року Верховна Рада України підтримала законопроект №7457, який легалізує канабіс для його використання у медицині, промисловості й науці. Закон вступить в силу влітку 2024 року. Галас та спекуляції навколо легалізації медичного канабісу дійсно викликали багато суперечок, спотворивши уявлення про необхідність прийняття такого Закону. Проте не варто піддаватись на провокації: юридично статус «речовин, що розширюють свідомість» – залишився той самий. Вживати їх – не можна в аспекті здорового глузду - якщо хочеш жити довго та щасливо. А от обіг наркотиків поза правовим полем був і залишається - злочином.

За які дії з наркотиками можна потрапити за грати, коли та як саме настає кримінальна відповідальність, хто та як зможе захистити вас, якщо ви свідомо або несвідомо потрапили у халепу з наркотичними речовинами.

Так які ж дії з наркотиками вважаються криміналом?

Будь-які - окрім, власне, вживання. У Карному Кодексі України існує близько десяти статей у яких так чи інакше склад злочину підпорядковується наявності наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їхніх аналогів. Якщо простіше, кримінальна відповідальність встановлюється за такі дії з наркотиками, як:

Переміщення через кордон (контрабанда);

Виробництво, виготовлення та вирощування рослин;

Перевезення, придбання та зберігання;

Розповсюдження.

Найбільш «популярними» у нас є дві статті: 307 та 309. Перша, карає людей, які працюють з наркотиками задля комерції - «з метою збуту». Друга - за дії з наркотиками для власного використання.

“Є, але тільки для себе…” - чи легально?

«Ні - не легально. За будь-яку кількість наркотичних речовин - будете нести відповідальність, адже те, що такі речовини вже знаходяться у вашій кишені й ви з ними мандруєте вулицями - кваліфікуються, як правопорушення. Проте для настання кримінальної відповідальності особа повинна мати певну кількість наркотику у перерахунку на суху вагу. Такі ліміти встановлені Наказом МОЗ і для кожної наркотичної речовини окремо визначаються невеликі, великі та особливо великі розміри. Перший – виключає кримінальну відповідальність, два інших – кваліфікуючі ознаки злочину, що посилюють кару», - наголошує адвокат «Актум» Руслан Пронін, додаючи: «Наприклад, невеликий розмір конопель – до 5 г, передбачає адміністративну відповідальність за ст. 44 КУпАП: штраф до 850 грн, громадські роботи до 60 годин або адмінарешт на 15 діб. Однак 0,01 г може докорінно змінити ситуацію - настає кримінальна відповідальність».

Чи можливо самостійно видертись з такої халепи, як наркосправа?

Теоретично - так. Адже певна декриміналізація оборудок з наркотиками законодавцями передбачається:

Якщо вас спіймали з наркотиками, але без мети збуту та кваліфікуючих ознак – кримінальне провадження закриють у разі проходження курсу лікування від наркоманії (ч. 4 ст. 309 КК), але тільки за наявності певних підстав. Від кримінальної відповідальності за причетність до наркоторгівлі (без кваліфікуючих ознак) можуть звільнити, якщо добровільно здасте речовини та вкажете на джерело їх походження або допоможе викрити злодіїв (ч. 4. ст. 307 КК).

Проте на практиці є певні нюанси з якими розібратись може лише і тільки адвокат з наркотиків

«Підозрювана особа самостійно не завжди може потрапити до медзакладу на лікування від наркозалежності, необхідного для закриття справи. Те що ти наркозалежний і потребуєш спеціального лікування ще треба довести. Також такий варіант можливий лише у межах юридичної процедури: ініціювання та проведення судово-наркологічної експертизи задля отримання висновку про захворювання на наркоманію», - зазначає Руслан Пронін.

У ситуації коли ви погоджуєтесь співпрацювати зі слідчими по викриттю наркозлочинності, без порад і допомоги фахового адвоката потрапити у халепу - ще простіше: «Правоохоронці не гребують обіцянками на кшталт “все вирішимо”, насправді перекручуючи ситуацію на діаметрально протилежну. Й людина, яка не знає тонкощів кримінального процесу потрапляє в ці тенета. Й весь трагізм ситуації усвідомлюється у залі суду - на лаві для обвинувачених», - пояснює адвокат.

Захистити може лише фаховий адвокат

Швидкість прийняття рішень та оперативність надання правової допомоги у справах з наркотиками має вирішальне значення. Оскільки присутність адвоката під час слідчих дій - на затриманні, обшуку, допиті, унеможливить фабрикацію доказів обвинувачення та спотворення істини. Кримінальні адвокати «Актум» – це консолідований досвід 25 кримінальних юристів, які з 1998 року спеціалізуються на різного роду справах, зокрема й у справах про наркотики. Звернувшись до Актум ви отримаєте належну підтримку експертів з кримінального права, оперативно-слідчої робити, судової практики. Юридичні офіси працюють у Києві та у 11 містах України, з 8.00 до 22.00, без вихідних. “Гаряча лінія” вашої правової допомоги: 097-07-39-301, 098-665-05-40, 050-665-05-60.