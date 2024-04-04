Китайсько-американські відносини. Пошук нового світового порядку

У сучасному світі питання глобальної політики нерозривно пов'язані із взаємовідносинами двох домінуючих сил - США і Китаю. Їхня взаємодія не тільки визначає геополітичну мапу світу, а й економічний ландшафт, а також безпекову кон'юнктуру в різних регіонах. Сьогодні США і Китай, безсумнівно, стоять пліч-о-пліч як стратегічні партнери, змагаючись за світове лідерство. Однак, незважаючи на притаманні їм амбіції, вони виявилися неготовими до критичного протистояння один одному, усвідомлюючи високий рівень економічної взаємозалежності, що призводить до пошуку компромісних рішень і відходу від "червоної межі".

4 квітня Міжнародний Благодійний Фонд Громадської Дипломатії організовує експертну дискусію, присвячену обговоренню ролі цих двох акторів у формуванні нового світового порядку. Захід спрямований на аналіз і розуміння динаміки відносин між двома найбільшими економіками світу, а також їхнього впливу на геополітичну стабільність.

В обговоренні приймуть участь Ігор Литвин, Надзвичайний і Повноважний посол України в КНР (1999–2001), Голова Правління асоціації Українсько-Китайського Стратегічного Партнерства, Петро Шевченко, аналітик, автор на LB.ua, Аліна Гриценко, Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, Анастасія Чаленко, проектний менеджер Фонду Громадської Дипломатії.

У контексті сучасних політичних відносин між США і Китаєм, експерти обговорять можливі військові ризики навколо Тайваню і Корейського півострова, а також фактор зростаючої економіки Індії в подальшому розвитку Китаю. Чи відіграватиме Індія роль "диверсифікатора" політичних та економічних ризиків для США? Які ключові економічні виклики стоять перед обома країнами, і які ризики виникають при наростанні напруженості у відносинах між ними?

Крім того, експерти також обговорять можливі зміни в економічних і політичних взаємовідносинах між Євросоюзом, США та Китаєм, особливо в разі, якщо нове керівництво США візьме курс на ізоляціонізм. Важливим питанням буде також місце України в сучасній міжнародній архітектурі безпеки, її роль у забезпеченні міжнародної стабільності та можливі способи відновлення стратегічних партнерських відносин із КНР за умови збереження відносин зі США.

Благодійна Організація "Міжнародний Благодійний Фонд Громадської Дипломатії" – орган народної влади, призначений для використання каналів суспільної комунікації з метою відстоювання та сприяння у реалізації українських національних інтересів.