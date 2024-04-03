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11:50 03.04.2024

Стартують навчальні онлайн вебінари для батьків, які виховують дітей з інвалідністю

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Стартують навчальні онлайн вебінари для батьків, які виховують дітей з інвалідністю

Тренінги відбуватимуться онлайн, тож участь у них можуть взяти сім’ї з різних регіонів нашої країни.

В Україні — понад 160 тисяч дітей із інвалідністю, а отже приблизно стільки ж батьків потребують інформаційної, психологічної та соціальної підтримки. Найскладніші для них —перші 6 років життя малечі, коли відбувається період адаптації до нового способу життя та різних викликів. 

Батьки, які виховують дітей із інвалідністю, часто стикаються з труднощами. Вони можуть відчувати емоційне та психологічне навантаження, стурбованість за майбутнє, тривогу і непевність. Часто виникають труднощі й соціальні — складно дістати ліки, знайти місце для реабілітації чи навчальний заклад для дитини. Все це може призвести до виснаження, стресу та відчуття ізоляції в батьків.

Та психологічний стан членів сім’ї напряму впливає на самопочуття дітей. Крім того, через поганий емоційний стан батьки можуть мати чималі труднощі в наданні дітям необхідної підтримки.

Щоб допомогти сімʼям подолати подібні виклики, БФ "Світ Українцям" та ГО "Епіпросвіта" розпочали спільний проєкт, в межах якого досвідчені психологи проведуть серію навчальних онлайн-вебінарів для батьків дітей з інвалідністю. Учасникам розкажуть про те, як знаходити ресурси при хронічній втомі, як долати кризу, яка може виникати в таких сім’ях, та як справлятись з іншими труднощами — наприклад, з пошуком роботи чи отриманням соціальних послуг.

"Весна — це один з найскладніших періодів для людей з інвалідністю та їх сімей. Через зміни погоди активізуються епілепсія та інші серйозні хвороби. Саме тому нам було важливо почати ці вебінари зараз, в період турбулентності та випробувань. Показати батькам, що вони не одні, підтримати їх та дати опору", - каже Нія Нікель, громадська активістка та засновниця ГО "Епіпросвіта". 

Такі освітні тренінги відбуватимуться щовівторка та щочетверга на платформі Zoom. Участь у них можна взяти, зареєструвавшись за вказаним посиланням: https://linktr.ee/world2ukrainians 

Проєкт "Інформаційна, психологічна та соціальна підтримка батьків дітей з інвалідністю" реалізується за підтримки БО "Українська освітня платформа".

 

Теги: #діти #тренінг #інвалідність

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