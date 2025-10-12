Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
19:10 12.10.2025

Безпека Європи починається з України - Порошенко у Вісбю

3 хв читати
Безпека Європи починається з України - Порошенко у Вісбю
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/10/12

Петро Порошенко під час виступу на міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбю закликав європейських союзників прискорити нарощення військових потужностей і зупинити путіна в Україні. Він констатував, що зухвала поява російських дронів у повітряному просторі країн-членів ЄС та НАТО змінює ставлення європейців до війни в Україні, повідомляється на сайті "Європейської солідарності" в неділю.

"росія стала агресивнішою, росія використовує нові технології. Якщо це починалося, як усі в Європі називали, як "конфлікт в Україні", потім це була "війна в Україні", потім "російська агресія проти України", а зараз це "російська агресія проти Європи". Європа більше не має жодних ілюзій. І коли російські безпілотники з’явилися в повітряному просторі країн Балтії, у Польщі, це допомогло відкрити очі всім європейським націям", – вважає Порошенко. 

"Час грає на путіна – не на Україну і не на Європу. Чому путін думає, що він може перемогти? Тому що він чекає, поки в України закінчаться солдати. Чому ми, Україна, разом з нашими європейськими партнерами, думаємо, що ми переможемо? Тому що ми впевнені, що у росії закінчаться гроші. Чого я чекаю від Європи? Європі потрібно прокинутися", – говорить Порошенко. 

"У нас є два блоки гарантій, які нам потрібні. Гарантії безпеки – це зброя, оборонна промисловість, спільне виробництво разом з Україною з використанням українського досвіду, українських технологій. Ми не можемо дозволити собі програти битву за технології ні росії, ні Китаю. Ми повинні бути лідерами. Ми можемо перехитрити росію, не маючи можливості перевершити її чисельно", – вважає пʼятий президент.

"І ми, безумовно, повинні бути значно рішучішими щодо санкцій. Саме в Балтійському морі ми повинні зупинити російський "тіньовий флот". У світі ми можемо зупинити весь російський експорт, і наша мета – зупинити здатність путіна фінансувати війну", – зазначає Порошенко.

"Три нагальні уроки для Європи. Підготовка має бути реальною, а не на папері. Друге: економічна стійкість – це безпека. Економіку Європи слід перевести на військові рейки. Соціальна стійкість і політична стійкість є вирішальними. Особливу увагу слід приділити Іспанії, Португалії, Італії, Франції, Бельгії, Нідерландам. У разі ескалації в Центральній та Східній Європі ви станете першим пунктом призначення потоків біженців. У морській сфері Європа також повинна передбачати спроби росії дестабілізувати Середземне та Балтійське моря. Тут українські технології, морські безпілотники, і ми готові поділитися з усіма нашими партнерами", – говорить Порошенко.

"Ми повинні виробляти безпілотники. Ми повинні створити потужності для негайного виробництва найсучасніших дронів і виробляти їх зараз для України. А в майбутньому виробляти їх для об’єднаних європейських збройних сил. Що ще нам потрібно робити? Ракети дальнього радіусу дії. росія не повинна мати жодних ілюзій, що якщо вона порушить лінію з так званими "стінами безпілотників", вона негайно отримає відповідь ракетами дальнього радіусу дії, які знищать російську енергетичну, нафтопереробну інфраструктуру і все, без чого росія не зможе вижити", – вважає Петро Порошенко. 

"Я абсолютно впевнений, що Європа здатна разом з Україною захистити себе, незалежно від того, хто буде у Вашингтоні і хто буде в Москві. Ми здатні захистити себе. І ще одна рекомендація. Щодо так званої "позики на реконструкцію", або "відновлення", або "репараційної позики". Якщо так і далі триватиме, нам не буде чого ремонтувати чи відновлювати. Це має бути позика на оборону Європи. І ми не повинні гаяти час на використання російських заморожених активів. Ми повинні зробити це негайно, завтра", – зазначає Порошенко.

"Але найнебезпечніший удар Кремля сьогодні – не військовий. Найнебезпечніший – політичний. Мета – розколоти Європу, послабити ЄС, послабити НАТО і привести до влади популістів та ізоляціоністів. Розділіть нас, і ми програємо. Саме тут європейська та трансатлантична єдність є життєво важливою. У нас немає розкоші часу. Менше слів і самітів, більше дій. путіна треба зупинити в Україні", – резюмував пʼятий президент. 

 

Теги: #безпека #порошенко #європейська_солідарність #форум #вісбі

