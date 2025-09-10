Порошенко на зустрічі з євродепутатами ЄНП: ми повинні разом зупинити путіна

Петро Порошенко, який перебуває у Страсбурзі, зустрівся із депутатами Групи Європейської народної партії у Європарламенті та президентом ЄНП Манфредом Вебером. Порошенко подякував представникам найбільшої політичної групи у Європейському парламенті за підтримку Резолюції по Україні. Він закликав європейський партнерів тиснути на путіна для запровадження режиму припинення вогню, а якщо це не спрацює – реалізувати «план Б».

«Ми повинні зупинити війну, ми повинні поставити умову, що якщо путін не прийме нашу спільну трансатлантичну вимогу про припинення вогню, ми повинні запровадити так званий «план Б». Це означає зброю, ракети великої дальності, розвідувальні дані, сотню реактивних винищувачів F-16 в українському небі, які зупинять російське панування в повітрі, ефективну протиповітряну оборону», – пояснив Порошенко.

«Ми не можемо перевершити росію у кількості людей. Але ми точно можемо перевершити її технологічно, і у нас є інструменти, щоб чинити тиск на путіна, щоб зупинити війну. Пункт номер два — це санкції, і санкції мають бути складними та трансатлантичними. Ці санкції повинні позбавити росію можливості фінансувати війну, повинні скоротити російський експорт, і ми знаємо, як це зробити», – говорить Порошенко.

«Пункт номер три: оборонна промисловість, спільні підприємства разом з унікальними українськими підприємствами дають нам серйозну перевагу над росією і роблять Європу значно безпечнішою. Зрештою, це буде значно дешевше. Безумовно, ми повинні говорити про гарантії безпеки, але після припинення вогню, тому що якщо буде припинення вогню, ми можемо побудувати, так само, як це робила росія в 2023 році, лінію глибиною 30-40 кілометрів з укріпленнями, з мінними полями, з ефективними інструментами, які не дозволять росії навіть думати про те, як порушити режим припинення вогню», – зазначає лідер партії.

«Ми повинні впливати на використання заморожених російських активів, щоб не просто відновити Україну, тому що Україна зараз зовсім інша. У нас демографічна криза, у нас повністю зруйнована важка промисловість, але ми повинні побудувати постіндустріальну Україну з дуже кваліфікованою робочою силою, з унікальним географічним положенням, як символ європейської держави», – сказав Порошенко.

«Ми точно не повинні приймати шантаж путіна, чи має він право вето на членство України в Європейському Союзі, чи ні. Наша відповідь: ні, пане путін, ви не маєте жодного права на Україну. Ми суверенна європейська незалежна нація», – наголосив Порошенко.

«Коли хтось запитує, що означає перемога для України? Для нас перемога України — це членство України в Європейському Союзі та членство України в НАТО, і ніхто не може закрити для нас ці двері. Це необхідно для стійкої безпекової ситуації на континенті. І навіть якщо це буде неможливо зараз, це може стати можливим через рік, через два роки, через три роки», – констатує лідер опозиції.

Як відомо, Європейський парламент ухвалив Резолюцію по Україні, в якій, зокрема, йдеться про збільшення допомоги на виробництво зброї, відкриття вступних переговорів та підтримку демократії.

«Європарламент надав чесну, об’єктивну та дружню оцінку стану справ в Україні з ефективністю демократичних інституцій, верховенством права та незалежністю правосуддя. Резолюція прямо фіксує «слабкі» місця нашої демократії та реформ, без прогресу в яких переговори про членство не прискорити. Перше: верховенство права та судова система. ЄП б’є на сполох через параліч Конституційного Суду та вразливість судової влади до політичного впливу. Це питання довіри до держави. Друге: незалежність та ефективність антикорупційної архітектури. Резолюція підтримує НАБУ та САП і вимагає їх захисту від будь-якого політичного впливу, посилення АРМА, перезапуску ДБР і вирішення питання з добором суддів ВАКС. Це сигнал Банковій: будь-які спроби «ручного керування» антикорупційними органами — це прямий удар по євроінтеграції», – зазначив Петро Порошенко.

«Третє – демократія та парламентський плюралізм. ЄП закликає утриматися від політично мотивованих судових розглядів і санкцій проти представників опозиції, а також підтримувати парламентський плюралізм та сприяти конструктивному діалогу між політичними фракціями у Верховній Раді, зняти обмеження на міжнародну парламентську дипломатію. Четверте: свобода медіа й громадянське суспільство. ЄП наголошує на неприпустимості монополізації етеру і тиску на незалежні медіа», – констатував Порошенко.

«Резолюція Європарламенту та насичені дебати щодо України довели, що підтримка нашої держави в Європарламенті залишається непохитною, але швидкість нашого руху до членства залежить не від гучних та красивих заяв, а від реальних демократичних рішень та дій в Україні. Дякую європарламентаріям за врахування наших численних пропозицій та вдосконалень тексту Резолюції. В єдності та солідарності — наша сила», – переконаний п’ятий президент.