Банк спростив процедуру придбання сільськогосподарської техніки аграріями

Як повідомив український Sense Bank, відтепер для аграріїв юридичних осіб доступний кредит без авансованого внеску на придбання сільськогосподарської техніки в офіційних дилерів або виробників. Рішення за такими кредитами ухвалюються протягом 3 днів.

Як зазначається у новині, перевагою кредиту є відсутність авансового платежу. Максимальна сума позики становить 10 мільйонів гривень, а строк – до п’яти років. Як застава оформляється техніка, що купується, нотаріальне посвідчення договору не потрібне. Графік погашення встановлюється індивідуально для кожного клієнтаДиректорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова відзначила важливість розширення можливостей для аграріїв в умовах сьогодення.

«Нині саме аграрний сектор є локомотивом економіки України. Придбання сільськогосподарської техніки із залученням кредитних коштів – це важка та надзвичайно бюрократизована процедура. Sense Bank змінює це. Ми розробили унікальний процес аналізу підприємства – швидкий, але одночасно з цим глибокий та ґрунтовний. Прибравши більшість вимог, ми зробили крок на зустріч легкому та своєчасному кредитуванню аграріїв», – підкреслила Яна Шумунова.

У Sense Bank відзначають, що для оформлення договору юридичній особі потрібно заповнити анкету, подати офіційну фінансову звітність та уточнювальні дані до неї. Швидкий аналіз підприємства проводиться на базі власної моделі оцінки Sense Bank, що дозволяє значно скоротити час обробки заявки.