Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
19:17 27.08.2025

UKRNAFTA запрошує на літній пікнік у Рівному

2 хв читати

У суботу, 30 серпня, UKRNAFTA влаштовує літній пікнік на своєму АЗК у Рівному (вул. Богоявленська, 17).

На гостей чекатимуть безкоштовне морозиво, вікторини для дітей і дорослих, аквагрим і тимчасові татуювання, подарунки від Mr.Grill і фотобокс для яскравих фото.

Крім того, на пікніку можна буде виграти 100, 200 або 300 літрів пального, а також річні запаси хот-догів і гарячих напоїв.

Для участі в розіграші заправляйтеся від 20 л на будь-якому АЗК UKRNAFTA в Рівному з 18 по 29 серпня. Обов’язково зберігайте чеки: саме вони дають шанс виграти призи на пікніку!

Запрошуємо всіх охочих 30 серпня о 12:00 за адресою вул. Богоявленська, 17.

Пікнік з UKRNAFTA – це про емоції, родинний настрій і приємні бонуси.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #ukrnafta #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 27.08.2025
У таборі «Дружба» закінчилась ще одна зміна

У таборі «Дружба» закінчилась ще одна зміна

16:17 27.08.2025
Фінішна пряма: UKRNAFTA зібрала 80 млн грн для «Хартії»

Фінішна пряма: UKRNAFTA зібрала 80 млн грн для «Хартії»

10:30 26.08.2025
«Укрнафта» виділила понад 127 млн грн на підтримку мобілізованих співробітників та ветеранів

«Укрнафта» виділила понад 127 млн грн на підтримку мобілізованих співробітників та ветеранів

13:49 14.08.2025
UKRNAFTA запускає благодійний проєкт «Добрий ранок, Україно!»

UKRNAFTA запускає благодійний проєкт «Добрий ранок, Україно!»

15:07 08.08.2025
"Укрнафта" планує збільшити проливи на колишніх АЗК Shell та підвищити частку паливного бізнесу в доходах до 16-20%

"Укрнафта" планує збільшити проливи на колишніх АЗК Shell та підвищити частку паливного бізнесу в доходах до 16-20%

16:15 07.08.2025
UKRNAFTA провела ребрендинг АЗК на Великій Кільцевій у Києві

UKRNAFTA провела ребрендинг АЗК на Великій Кільцевій у Києві

18:20 04.08.2025
"Укрнафта" остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

"Укрнафта" остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

17:22 04.08.2025
«Укрнафта» остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

«Укрнафта» остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

19:58 30.07.2025
"Укрнафта" сплатила до держбюджету 5 млрд грн дивідендів за 2024р

"Укрнафта" сплатила до держбюджету 5 млрд грн дивідендів за 2024р

10:21 22.07.2025
«Енергійний збір» від UKRNAFTA: понад 70 мільйонів гривень зібрано для «Хартії»

«Енергійний збір» від UKRNAFTA: понад 70 мільйонів гривень зібрано для «Хартії»

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference

Фінансування енергоефективності: ОТП БАНК та Sanlarix стали партнерами

Кличко зустрівся із молодими фахівцями з Гарварду та МТІ

Made in Kyiv: київські виробники харчової продукції на міжнародній виставці в Ризі

Стань частиною технологічного прориву: Сухопутні війська відкривають набір до безпілотних підрозділів

100 тонн пластику за 5 років: "Зелена торба" від "Моршинської" – розширення покриття сервісу до національного рівня

Нова пошта розіграє квартиру в прямому ефірі: шанс має кожен, хто отримував посилки протягом останніх 2 місяців

13 вересня — Київ біжить за свободу! Стартувала реєстрація на забіг Run for Freedom за участі Тімоті Снайдера

Довгострокові контракти як фундамент стабільності: новий етап розвитку ринку деревини

Forbes University 2025: бізнес, освіта і технології на одній сцені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА