UKRNAFTA запрошує на літній пікнік у Рівному

У суботу, 30 серпня, UKRNAFTA влаштовує літній пікнік на своєму АЗК у Рівному (вул. Богоявленська, 17).

На гостей чекатимуть безкоштовне морозиво, вікторини для дітей і дорослих, аквагрим і тимчасові татуювання, подарунки від Mr.Grill і фотобокс для яскравих фото.

Крім того, на пікніку можна буде виграти 100, 200 або 300 літрів пального, а також річні запаси хот-догів і гарячих напоїв.

Для участі в розіграші заправляйтеся від 20 л на будь-якому АЗК UKRNAFTA в Рівному з 18 по 29 серпня. Обов’язково зберігайте чеки: саме вони дають шанс виграти призи на пікніку!

Запрошуємо всіх охочих 30 серпня о 12:00 за адресою вул. Богоявленська, 17.

Пікнік з UKRNAFTA – це про емоції, родинний настрій і приємні бонуси.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.