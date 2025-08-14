UKRNAFTA запускає благодійний проєкт «Добрий ранок, Україно!»

UKRNAFTA розпочала збір коштів на 4 000 000 грн для підтримки Військової школи «Боривітер», що понад три роки безоплатно готує військовослужбовців за 12 напрямами, включно з управлінням БпЛА, роботою з військовим зв’язком та РЕБ, топографією і військовим управлінням.

З 2022 року інструктори школи підготували понад 31 000 бійців, які сьогодні захищають українські міста та знешкоджують ворожі дрони й техніку.

Мета збору — придбання дронів, засобів зв’язку, симуляторів, техніки для навчання, а також фінансування безоплатної підготовки військових.

«Цей проєкт — про знання, які рятують життя, і про нашу спільну мету, щоб добрий ранок був у кожному куточку країни», — зазначає виконувач обов'язків голови правління Юрій Ткачук.

У рамках проєкту 5 грн з кожної проданої кави на АЗК UKRNAFTA буде спрямовано на потреби школи. До ініціативи створено 25 унікальних дизайнів кавових стаканчиків із символами міст і регіонів України.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.