19:10 11.08.2025

Напередодні переговорів на Алясці: Порошенко пояснив, як зробити Україну сильнішою

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/11

Глобальна безпека починається з України, сказав у відеозверненні Петро Порошенко, повідомляєтьс на сайті "Європейської солідарності".

Напередодні анонсованих переговорів на Алясці п’ятий президент закликав об’єднати зусилля всередині держави задля спільного захисту національних інтересів.    

"Цей тиждень може стати одним із вирішальних у питаннях війни і миру. 15 серпня, у п’ятницю на Алясці говоритимуть про війну росії проти України та – нарешті – про можливе припинення вогню. І саме зараз надзвичайно важливо нагадати: ми — не об’єкт торгу, ми — самостійна, суверенна держава, яка заплатила найвищу ціну за своє право бути вільною. Пріоритет команди "Європейської Солідарності" залишається незмінним — перемога України через максимальну підтримку Збройних Сил. Але ми також розуміємо: гармати можуть замовкнути лише тоді, коли починають говорити дипломати. І дипломатія — це ще один фронт, де треба вміти перемагати", – сказав Порошенко.

"Перше. Ми підтримуємо повне й безумовне припинення вогню по наявній лінії зіткнення. Переговори потребують тиші. Якщо ж це неможливо негайно — розглядаємо проміжний, менш бажаний варіант: вже зараз припинення вогню у повітрі і на морі, але із гарантованим найкоротшим і дуже стислим переходом до режиму повної тиші. Без перерв. Друге. Припинення вогню не може обумовлюватися втратою українських територій. Україна не торгує своїми землями. Тоді то не "угода про мир", а небезпечний прецедент, якщо хтось пробує силою перекроїти кордони. Наші кордони закріплені українською Конституцією і є  міжнародно визнаними", – наголосив п’ятий президент.  

Він також вкотре нагадав про непорушність принципу "Нічого про Україну без України", запровадженого з 2014-го року: "це означає нашу обов’язкову присутність за будь-яким столом переговорів. Ніхто не має права вирішувати нашу долю за нашою спиною, і будь-які рішення, що стосуються українського суверенітету, територіальної цілісності та безпеки, мають ухвалюватися лише за участі України. Так само нічого про безпеку Європи без Європи. Україна – частина європейської системи безпеки. Доля континенту не може вирішуватися в переговорах між двома державами, якими б впливовими вони не були, – без нашого голосу, без голосу  наших європейських партнерів".

"Четверте. Щоб уникнути помилок минулого, українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами і фахівцями, які користуються довірою українського суспільства і довірою наших партнерів. Потрібно зняти штучні обмеження на парламентську дипломатію, щоб у розмові з Конгресом, з Адміністрацією США, з бізнесом і громадськістю Америки звучав нарешті потужний і єдиний український голос", – зазначив Порошенко.

Лідер опозиції наголошує: чим складніші й болючіші рішення, тим більше влада зобов’язана чесно говорити з суспільством. "Директиви на переговори мають бути обговорені в парламенті, хоча б на рівні лідерів фракцій, а не ухвалюватися лише в тиші кабінетів Банкової. Єдність народжується не в умовах переслідування опозиції, журналістів чи активістів, а в умовах довіри і прозорості. Українці мають право знати правду — про ситуацію на фронті, про стан мобілізації, про економіку, про оборонне виробництво, про умови миру і міжнародну підтримку. Правду — а не заспокійливі пропагандистські відеоролики "Єдиного марафону", – зауважує Порошенко.

Він вкотре закликав створити коаліцію національної єдності в парламенті: "замість пересування ліжок, сформувати уряд національного порятунку. Він має діяти дуже швидко: перекрити корупційні схеми, припинити мародерство і марнотратство. Спрямувати кожну гривню на фронт і безпосередньо бригадам, в тому числі за рахунок коштів ПДФО, які сплачують військові. Будувати фортифікації на фронті і укриття в тилу. Впроваджувати НАТОвські стандарти захисту життя солдатів. І нарешті перевести економіку на воєнні рейки. Ми повинні виконати умови, які відкриють двері до повної фінансової підтримки від наших партнерів — завершити судову реформу, очистити прокуратуру. Перезавантажити ДБР, назавжди позбавившись "портновщини", – говорить Петро Порошенко.

"Рішення, які приймаються найближчим часом, визначатимуть долю не лише України, а й майбутнє всієї системи міжнародної безпеки. Ми готові говорити. Говорити так, щоб світ почув: Україна не зламається, не продасть свій суверенітет і ніколи не проміняє свободу. І як би не називалося місце зустрічі — Лондон чи Париж, Аляска чи навіть Антарктида  — ми там волею народу, який воює, щоб перемогти. Вирішення викликів глобальної стабільності починається звідси, з України. Поки триває російська війна проти України, неможливо уявити повернення до глобального миру, безпеки й стабільності", – резюмує Петро Порошенко.

 

