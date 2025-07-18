MC-Forum 2025: ключові акценти на шляху до євроінтеграції у сфері будівництва

11 липня 2025 року в Києві відбувся форум, організований компанією MC-Bauchemie. Він зібрав фахівців з виробництва, проектування, випробування та сертифікації бетону й залізобетонних виробів, а також представників інших зацікавлених організацій: великих підрядників, виробників цементу, щебеню, лабораторного обладнання; консультаційних компаній і навіть німецько-української торгово промислової палати.

Програма була насичена, а розмови — предметні й влучні: все крутилося навколо адаптації європейських норм, довговічності конструкцій, та впровадження новітніх технологій в Україні. Захід відкрив Артем Приймаченко, директор української філії MC-Bauchemie, який наголосив на важливості синхронізації українських стандартів із європейськими нормами — не лише як кроку до гармонізації, а як інструменту для підвищення якості й довговічності інфраструктурних об’єктів.

Однією з ключових тем форуму була тема оцінки відповідності бетонної продукції згідно ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку», який імплементує положення європейського Регламенту 305, та закладає підґрунтя для вільного обігу будівельної продукції на ринку. Саме в цьому блоці виступила Людмила Кріпка, виконавчий директор Асоціації «Укрцемент». У своїй доповіді вона розповіла про досвід цементної галузі щодо впровадження стандартів EN та складання декларацій виробником. Людмила детально окреслила виклики, з якими стикаються українські виробники під час адаптації до вимог Регламенту, зокрема — щодо маркування, підтвердження відповідності та впровадження системи оцінки технічних характеристик продукції.

Окрему увагу Людмила Кріпка приділила темі цільового застосування різних класів цементів згідно EN у дорожньому будівництві, а саме, впровадження технології укоченого бетону (RCC) в Україні.

Упродовж форуму учасники мали змогу заглибитися в технічні аспекти:

випробування бетону за європейськими нормами,

довговічність за експозиційними класами згідно EN 206,

ремонт та підсилення залізобетонних конструкцій за EN 1504.

Всі ці питання мають критичне значення у повоєнній відбудові, де на перший план виходить надійність, довговічність та відповідність продукції сучасним вимогам.

Фінальним акордом стала панельна дискусія, яка зібрала провідних експертів галузі. Обговорювались гострі питання виробників бетонної продукції, зокрема:

складність впровадження європейських стандартів в умовах подвійної нормативної бази (національної та європейської),

відсутність актуальних методик випробувань у багатьох НД,

труднощі з підтвердженням відповідності продукції та висока вартість створення та впровадження ДСТУ EN.

Під час обговорення неодноразово звучала думка, що відбудова України — це не лише питання матеріалів, а й системності у підходах до нормотворення, оцінки відповідності та технічного супроводу.

Форум чітко продемонстрував: українська галузь готова до змін, але потребує підтримки на рівні стандартизації, навчання кадрів та системної взаємодії з цовв.

MC-Forum 2025 став черговим підтвердженням того, що цементно-бетонна галузь України — не лише гнучка до нововведень, а й активна в євроінтеграційних процесах. Завдяки таким гравцям як Асоціація "Укрцемент", компанія MC-Bauchemie, та фахівцям з технічним бекграундом — секторальний перехід до європейських норм відбувається системно, із розумінням усіх технічних нюансів.