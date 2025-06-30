Інтерфакс-Україна
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17:24 30.06.2025

Компанія Укрнафта – у ТОПі інноваційних компаній в Україні

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Компанія Укрнафта – у ТОПі інноваційних компаній в Україні

Укрнафта потрапила в ТОП-5 інноваційних компаній в Україні. Відповідний рейтинг склала "Ділова столиця".

Журналісти видання розповіли про компанії, які виводять на український ринок новітні рішення, підвищуючи продуктивність та покращуючи клієнтський досвід. Серед них є і Укрнафта. Зокрема, в рейтингу відзначили застосування Укрнафтою ШІ та машинного навчання для оптимізації процесів геологорозвідки та нафтогазовидобутку. За інтеграцію ШІ у виробництво в компанії відповідає нове управління – інноваційних технологій науково-дослідного і проектного інституту.

При цьому компанія поєднує нові технології з колосальними обсягами історичних даних (за понад 65 років операційної діяльності), на яких навчаються нейромережі. Це допомагає ефективніше аналізувати геолого-промислові дані та приймати зважені рішення щодо розробки родовищ.

Ці та інші інноваційні технології вже посприяли видобутку тисяч додаткових тонн нафти й конденсату.

Укрнафта також планує створити цифрові копії (двійники) родовищ, що стане проривом у галузі. Це дасть змогу інтегрувати цифрові моделі безпосередньо в процеси планування, управління та оперативного реагування.

“Укрнафта” – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК – 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки “NAFTAКарта”, що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ “Укрнафта-Постач”.

Найбільшим акціонером “Укрнафти” є НАК “Нафтогаз України” з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта

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