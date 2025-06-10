Інтерфакс-Україна
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22:55 10.06.2025

UKRNAFTA зібрала 50 млн грн для бригади «Хартія»

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Мережа UKRNAFTA пройшла екватор «Енергійного збору»: 50 мільйонів гривень для 13 бригади Національної гвардії України «Хартія» зібрано завдяки нашим клієнтам. 

Гривня з кожного літра високоякісного бензину Energy та дизельного пального, з кожної кави та хотдога, кожного товару з червоним цінником перераховується на потреби наших захисників.

Більше мільйона клієнтів UKRNAFTA долучилися до збору. Це понад чотири мільйони чеків, кошти з яких спрямовані на потреби «Хартії».

14 надійних партнерів надали свої товари, щоб допомогти бригаді Нацгвардії - від омивачів до іграшок, від бургерів до енергетичних напоїв.

14 пікапів на суму понад 11 мільйонів гривень вже працюють на фронті.

Найближчим часом будуть передані дрони різного призначення, сучасні системи РЕБ, спорядження.

Збір триває. Наша спільна мета - 100 мільйонів на безпілотні комплекси, транспорт, зв'язок, обладнання для «Хартії». Допомогти вберегти життя захисників просто: заправляйте повний бак 95 Energy та дизелю, смакуєте каву з хотдогом - а компанія перераховує кошти для потреб нацгвардійців.

Теги: #ukrnafta

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