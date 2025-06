Понад 120 000 людей в Україні отримали освітню підтримку завдяки проєкту "Безпечне повернення до навчання"

Консорціум з реагування у сфері освіти "Безпечне повернення до навчання – Україна" –спільна ініціатива організацій Finn Church Aid, Save the Children, People in Need та War Child Holland, повідомляє про ключові досягнення у забезпеченні безпечної та інклюзивної освіти для дітей, постраждалих внаслідок війни. З липня 2022 року Консорціум надав підтримку понад 120 000 учням, педагогам і батькам у 8 областях України. Серед основних напрямків підтримки – відновлення навчальної інфраструктури, психосоціальна підтримка та професійний розвиток освітян.

Щоб забезпечити доступ до якісної освіти, Консорціум відновив, обладнав, створив 193 навчальні простори, ще 12 – перебувають на етапі реалізації. Завдяки капітальному ремонту шкіл та укриттів, облаштуванню тимчасових навчальних приміщень та відкриттю цифрових навчальних центрів понад 80 000 учнів повернулися до очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Ці зусилля допомогли відновити відчуття стабільності, безпеки й нормального дитинства в громадах, які найбільше постраждали від війни.

Башак Кара, менеджерка Консорціуму, наголошує на спільному впливі партнерства: "Наша робота зосереджена на ретельно скоординованих рішеннях, які допомагають дітям та вчителям пристосовуватись до реалій життя та навчання в умовах кризи. Йдеться про відновлення безперервності у житті дітей і посилення ролі шкіл як безпечних просторів. Завдяки спільній роботі нам вдалося відновити можливості для навчання в регіонах, які найбільше постраждали від війни. Ми щиро вдячні за фінансову підтримку Європейському Союзу, який зробив цю діяльність можливою протягом останніх трьох років".

У відповідь на глибокий психологічний вплив війни на дітей та освітян, Консорціум зробив психосоціальну підтримку одним із головних напрямів своєї роботи. Понад 25 000 учнів і вчителів вже скористалися послугами, що допомагають емоційному відновленню та зміцненню стійкості. Крім того, 3 000 освітян пройшли соціально-емоційне навчання, навчання із надання первинної психологічної допомоги, мінної безпеки та механізмів перенаправлення дітей до відповідних служб. Окрему увагу приділили навчанню дітей правилам мінної безпеки – 5 427 учнів отримали важливі знання, які можуть врятувати їм життя у небезпечних регіонах. Також 250 працівників освітньої сфери пройшли навчання щодо механізмів взаємодії та направлення дітей у складних ситуаціях до відповідних служб, що посилює захист дітей в системі освіти.

Усвідомлюючи нагальну потребу компенсувати прогалини в навчанні, Консорціум запровадив програми з надолуження освітніх втрат у пріоритетних регіонах. На сьогодні 200 вчителів пройшли навчання й отримали менторську підтримку для впровадження таких програм, а 2 500 дітей уже долучилися до занять і ця цифра продовжує зростати.

Патриція Марущак, директорка Finn Church Aid в Україні, додає: "Масштаб і складність викликів, які постали перед освітньою системою України, потребують спільної відповіді. Завдяки Консорціуму "Безпечне повернення до навчання" ми продемонстрували, що партнерство справді дає відчутний і довготривалий результат – від відновлення безпечних шкільних просторів до підтримки психічного здоров’я дітей і вчителів. Це партнерство – не просто об’єднання ресурсів. Це спільне бачення: кожна дитина, навіть у часи війни, має право навчатися, розвиватися і мріяти".

Соня Куш, директорка Save the Children в Україні, підкреслює значення програми: "Я вдячна всім партнерам, які підтримують українських дітей у їхньому прагненні до безпечної, якісної та інклюзивної освіти. Через постійні повітряні тривоги, обстріли та ракетні атаки тисячі учнів змушені шукати альтернативу звичайним школам – безпечні місця для навчання. Багато з них пережили втрату домівок, навчальних закладів і навіть близьких людей. Лише завдяки міжнародній підтримці ми можемо продовжувати допомагати тим, хто цього потребує. Я щиро вдячна, що разом ми змогли дати надію, безпеку та майбутнє дітям, яких торкнулася війна".

"Стала підтримка починається з довгострокового впливу. Посилюючи місцеву систему освіти – від підтримки вчителів до створення безпечного навчального середовища та психосоціальної допомоги й тісно співпрацюючи з національними ініціативами, ми сприяємо тому, щоб рішення, які працюють сьогодні, приносили користь дітям і в майбутньому", – підсумовує Анна Дуда, керівниця місії People in Need в Україні.

Рухаючись вперед, Консорціум залишається вірним своїй місії – забезпечити кожній дитині в Україні можливість навчатися, зцілюватися та розвиватися, незалежно від обставин.

Контакт для ЗМІ:

Олена Будаговська, керівниця відділу комунікацій та адвокації, People in Need Ukraine

[email protected]

Про Консорціум

Консорціум "Безпечне повернення до навчання" – це спільна ініціатива організацій Finn Church Aid, Save the Children, People in Need та War Child Holland, що фінансується Європейським Союзом. Його мета – забезпечити доступ до безпечної, якісної та інклюзивної освіти для дітей і вчителів, які постраждали внаслідок війни в Україні.