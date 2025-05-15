Українці в Іспанії заснували Ротаріанський клуб для системної допомоги Україні
Мадрид, травень 2024 – Українська діаспора в Іспанії разом з іспанськими партнерами створили Rotary Club Madrid Intercontinental Pasaporte (RCMIP.es). Метою клубу є ефективна підтримка України, сприяння її відбудові та розвитку міжнародних бізнес-зв'язків.
Очолює ініціативу Олександр Предиткевич – власник юридичної компанії Lex Dixit в Іспанії, яка допомагає та надає послуги з корпоративного права для бізнесу та захисту у кримінальних справах, включаючи міжнародні справи.
Досягнення клубу:
✅ Угоди з меріями Іспанії та України
Клуб домігся підписання меморандумів про співпрацю між українськими та іспанськими містами. Мерії обговорили можливості співпраці в сферах:
- Відновлення інфраструктури
- Обміну досвідом у муніципальному управлінні
- Культурних та освітніх обмінів
✅ Бізнес-форуми для інвестицій в Україну
26 лютого 2025 року RCMIP організував масштабний бізнес-форум, у якому взяли участь:
- 30 мерів з України
- 30 мерів з Іспанії
Учасники обговорили створення спільних платформ для відбудови України та залучення іспанських інвестицій.
✅ Підтримка від Торгово-промислової палати Іспанії та Мадрида
Клуб активно співпрацює з іспанськими бізнес-структурами, обробляючи запити від потенційних інвесторів та сприяючи діловим контактам.
✅ Співпраця з профспілкою UGT FICA
Підписано угоду з найбільшою іспанською профспілкою UGT FICA про запуск освітніх програм у великих містах Іспанії. Буде надано навчання за 25 будівельними спеціальностями з видачею офіційних сертифікатів, що дозволить українцям легально працювати в Європі.
Наступний крок – круглий стіл "Україна: виклики та перспективи"
🗓 22 травня о 14:00
📍 Мадрид, Casa Club
Учасники події обговорять:
🔹 Інвестиційні можливості в Україні
🔹 Партнерські програми з європейськими компаніями
🔹 Шляхи спрощення співпраці без бюрократичних бар'єрів
«Разом ми можемо більше – об’єднуємо зусилля для відбудови України!» – Rotary Club Madrid Intercontinental Pasaporte.
Контакти для ЗМІ та партнерів:
Богдан Філоненко, +34 683 170 672