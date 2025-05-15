Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:40 15.05.2025

Українці в Іспанії заснували Ротаріанський клуб для системної допомоги Україні

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Мадрид, травень 2024 – Українська діаспора в Іспанії разом з іспанськими партнерами створили Rotary Club Madrid Intercontinental Pasaporte (RCMIP.es). Метою клубу є ефективна підтримка України, сприяння її відбудові та розвитку міжнародних бізнес-зв'язків.

Очолює ініціативу Олександр Предиткевич – власник юридичної компанії Lex Dixit в Іспанії, яка допомагає та надає послуги з корпоративного права для бізнесу та захисту у кримінальних справах, включаючи міжнародні справи.

Досягнення клубу:

Угоди з меріями Іспанії та України
Клуб домігся підписання меморандумів про співпрацю між українськими та іспанськими містами. Мерії обговорили можливості співпраці в сферах:

  • Відновлення інфраструктури
  • Обміну досвідом у муніципальному управлінні
  • Культурних та освітніх обмінів

Бізнес-форуми для інвестицій в Україну
26 лютого 2025 року RCMIP організував масштабний бізнес-форум, у якому взяли участь:

  • 30 мерів з України
  • 30 мерів з Іспанії
    Учасники обговорили створення спільних платформ для відбудови України та залучення іспанських інвестицій.

Підтримка від Торгово-промислової палати Іспанії та Мадрида
Клуб активно співпрацює з іспанськими бізнес-структурами, обробляючи запити від потенційних інвесторів та сприяючи діловим контактам.

Співпраця з профспілкою UGT FICA
Підписано угоду з найбільшою іспанською профспілкою UGT FICA про запуск освітніх програм у великих містах Іспанії. Буде надано навчання за 25 будівельними спеціальностями з видачею офіційних сертифікатів, що дозволить українцям легально працювати в Європі.

Наступний крок – круглий стіл "Україна: виклики та перспективи"

🗓 22 травня о 14:00
📍 Мадрид, Casa Club

Учасники події обговорять:
🔹 Інвестиційні можливості в Україні
🔹 Партнерські програми з європейськими компаніями
🔹 Шляхи спрощення співпраці без бюрократичних бар'єрів

«Разом ми можемо більше – об’єднуємо зусилля для відбудови України!»Rotary Club Madrid Intercontinental Pasaporte.

Контакти для ЗМІ та партнерів:
Богдан Філоненко, +34 683 170 672

Теги: #клуб #іспанія

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