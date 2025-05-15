Українці в Іспанії заснували Ротаріанський клуб для системної допомоги Україні

Мадрид, травень 2024 – Українська діаспора в Іспанії разом з іспанськими партнерами створили Rotary Club Madrid Intercontinental Pasaporte ( RCMIP.es ). Метою клубу є ефективна підтримка України, сприяння її відбудові та розвитку міжнародних бізнес-зв'язків.

Очолює ініціативу Олександр Предиткевич – власник юридичної компанії Lex Dixit в Іспанії, яка допомагає та надає послуги з корпоративного права для бізнесу та захисту у кримінальних справах, включаючи міжнародні справи.

Досягнення клубу:

✅ Угоди з меріями Іспанії та України

Клуб домігся підписання меморандумів про співпрацю між українськими та іспанськими містами. Мерії обговорили можливості співпраці в сферах:

Відновлення інфраструктури

Обміну досвідом у муніципальному управлінні

Культурних та освітніх обмінів

✅ Бізнес-форуми для інвестицій в Україну

26 лютого 2025 року RCMIP організував масштабний бізнес-форум, у якому взяли участь:

30 мерів з України

30 мерів з Іспанії

Учасники обговорили створення спільних платформ для відбудови України та залучення іспанських інвестицій.

✅ Підтримка від Торгово-промислової палати Іспанії та Мадрида

Клуб активно співпрацює з іспанськими бізнес-структурами, обробляючи запити від потенційних інвесторів та сприяючи діловим контактам.

✅ Співпраця з профспілкою UGT FICA

Підписано угоду з найбільшою іспанською профспілкою UGT FICA про запуск освітніх програм у великих містах Іспанії. Буде надано навчання за 25 будівельними спеціальностями з видачею офіційних сертифікатів, що дозволить українцям легально працювати в Європі.

Наступний крок – круглий стіл "Україна: виклики та перспективи"

🗓 22 травня о 14:00

📍 Мадрид, Casa Club

Учасники події обговорять:

🔹 Інвестиційні можливості в Україні

🔹 Партнерські програми з європейськими компаніями

🔹 Шляхи спрощення співпраці без бюрократичних бар'єрів

«Разом ми можемо більше – об’єднуємо зусилля для відбудови України!» – Rotary Club Madrid Intercontinental Pasaporte.

Контакти для ЗМІ та партнерів:

Богдан Філоненко, +34 683 170 672