Інтерфакс-Україна

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18:29 17.03.2025

"СТАРТУЙ": Молодь України презентувала інноваційні соціальні бізнеси в Києві

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"СТАРТУЙ": Молодь України презентувала інноваційні соціальні бізнеси в Києві

13 березня у Києві відбувся фінальний захід проєкту “СТАРТУЙ”, під час якого 8 молодіжних центрів з усієї України презентували соціальні бізнеси, створені впродовж останнього року. Організаторами заходу стали ГО “Молодіжна платформа” та School of ME.

"СТАРТУЙ: соціальне підприємництво в молодіжному центрі" – це ініціатива, спрямована на зміцнення фінансової незалежності молодіжних центрів України шляхом створення та розвитку соціальних підприємств. Упродовж року представники молодіжних центрів з різних регіонів країни пройшли інтенсивне навчання, розробили детальні бізнес-плани та втілили в життя власні соціально орієнтовані бізнес-проєкти за підтримки досвідчених експертів та менторів.

Кожен молодіжний центр отримав фінансову підтримку у розмірі 15 тисяч євро для реалізації своїх підприємницьких задумів. Завдяки цьому в громадах з'явилися такі ініціативи як простір наукових експонатів у Тернополі, майстерня гончарства у Ковелі, екостаниця друку в Бучі, лабораторія якості води у Львові, фотостудія у Дніпрі та низка інших проєктів, що сприяють розвитку молодіжного потенціалу на місцевому рівні.

У межах фінального заходу проєкту "СТАРТУЙ" молоді підприємці презентували свої бізнес-моделі, поділилися досвідом подолання викликів та окреслили перспективи масштабування своїх ініціатив. Захід став платформою для налагодження корисних контактів, обміну знаннями та генерування нових ідей, спрямованих на розвиток соціального підприємництва в Україні.

Учасники та організатори проєкту наголошують, що соціальний бізнес не лише забезпечує джерела доходу, але і є ефективним інструментом для залучення молоді до активної участі в житті громади. Прибуток, отриманий від соціальних бізнесів, спрямовується на підтримку діяльності молодіжних центрів або на реалізацію молодіжних програм у регіонах України.

За результатами заходу організатори підготували ряд рекомендацій для органів влади, спрямованих на стимулювання та розширення масштабів соціального підприємництва в Україні.

Захід проведено у межах Проєкту “EU4Youth Phase III – Strengthening sustainability and social inclusion of young people” у партнерстві з МЗС Литви, литовською агенцією CPVA за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Євросоюзу.

Інформаційне агентство “Інтерфакс-Україна” стало інформаційним партнером заходу.

 

Теги: #бізнес #стартуй

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