Як проєкт EU4CSOs EmpowerUA змінює надання соціальних послуг в Україні

Проєкт Європейського Союзу "Посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні" (EU4CSOs EmpowerUA), який реалізує БО "Мережа 100 відсотків життя Рівне", у лютому 2025 року відзначив перший рік своєї діяльності. Його головна мета — покращення якості, розширення доступності та різноманітності соціальних послуг у територіальних громадах України. EU4CSOs EmpowerUA активно сприяє розвитку ринку соціальних послуг і створює сприятливі умови для роботи організацій громадянського суспільства (ОГС), підвищуючи їхню професійну спроможність і зміцнюючи позиції, як надійних партнерів для місцевих громад. У межах цієї ініціативи також заплановано створення Коаліції ОГС — надавачів соціальних послуг, що сприятиме подальшому розвитку сфери соціального забезпечення в Україні.

Результати першого року

Впродовж 2024 року адвокаційні менеджери проєкту EU4CSOs EmpowerUA успішно реалізували 7 з 20 запланованих адвокаційних кампаній, охопивши як великі міста, так і малі населені пункти. Ці кампанії дали змогу активізувати діалог між громадськими організаціями та місцевою владою, залучити додаткові ресурси для розвитку соціальних послуг і забезпечити рівний доступ до них у різних регіонах України.

"Ми бачимо реальні зміни на рівні громад завдяки нашим адвокаційним ініціативам. Це лише початок великого шляху до сталого розвитку соціальної сфери в Україні," — зазначила Ганна Котенко, виконавча директорка БО "Мережа 100 відсотків життя Рівне" та керівниця проєкту EU4CSOs EmpowerUA.

Завдяки проєкту вдалося залучити фінансування для важливих соціальних ініціатив:

Черкащина : підписано договори на загальну суму 1,98 млн грн (Мліївська ОТГ – 990 380 грн, Водяницька ОТГ – 990 388 грн) для впровадження послуги з формування життєстійкості у громадах.

: підписано договори на загальну суму 1,98 млн грн (Мліївська ОТГ – 990 380 грн, Водяницька ОТГ – 990 388 грн) для впровадження послуги з формування життєстійкості у громадах. Білокриницька ОТГ затвердила Програму розвитку соціальних послуг на 2024-2025 роки з бюджетом 230 000 грн .

затвердила Програму розвитку соціальних послуг на 2024-2025 роки з бюджетом . Березанська громада внесла зміни до бюджету на 2025 рік, передбачивши 99 000 грн на підтримку молодіжної ради та навчання молоді, а також створення інклюзивного молодіжного простору для соціальних ініціатив.

внесла зміни до бюджету на 2025 рік, передбачивши 99 000 грн на підтримку молодіжної ради та навчання молоді, а також створення інклюзивного молодіжного простору для соціальних ініціатив. Полтавщина : досягнуто домовленостей між громадами та постачальниками соціальних послуг, що дозволило закупити послуги там, де раніше такого досвіду не було. Деякі громади вже заклали фінансування у свої бюджети..

: досягнуто домовленостей між громадами та постачальниками соціальних послуг, що дозволило закупити послуги там, де раніше такого досвіду не було. Деякі громади вже заклали фінансування у свої бюджети.. Стрижавська виправна колонія №81 : з 1 жовтня 2024 року послуги профілактики ВІЛ для 120 ЛВНІ фінансуються коштом ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

: з 1 жовтня 2024 року послуги профілактики ВІЛ для 120 ЛВНІ фінансуються коштом ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Канівський район : підписано догові на 50 000 грн для профілактики ВІЛ та соціального супроводу хворих на туберкульоз.

: підписано догові на 50 000 грн для профілактики ВІЛ та соціального супроводу хворих на туберкульоз. Кропивницький: проведено відкриту закупівлю послуг соціальної профілактики на 229 999,80 грн, переможцем стала БО «100 відсотків життя. Кропивницький». Послуги вже надаються клієнтам пробації, що підвищило рівень безпеки громади.

У 2025 році планується реалізувати ще 14 адвокаційних кампаній по всій Україні. Для цього вже відібрано 14 експертів, які найближчим часом розпочнуть роботу над посиленням адвокаційних ініціатив та розвитком соціальних послуг у громадах.

Посилення спроможності територіальних громад

Ключовим напрямом проєкту є зміцнення спроможності територіальних громад ефективно реагувати на соціальні потреби населення. У 2024 році в межах ініціативи було проведено 22 онлайн-тренінги, у яких взяли участь 577 фахівців Національної соціальної сервісної служби України з 380 громад у 14 областях України. Учасники отримали практичні знання щодо аналізу чинного законодавства та стратегічного планування розвитку соціальних послуг у громадах, визначення ключових потреб населення та пріоритетного розподілу фінансування, а також механізмів фінансування соціальних послуг, включно із соціальними замовленнями, публічними закупівлями та конкурсними процедурами.

Отримані знання сприяють підвищенню професійного рівня працівників ОТГ, та створюють міцне підґрунтя для подальшого розвитку соціальної сфери в громадах. Завдяки підготовці фахівців очікується покращення якості планування та впровадження соціальних послуг, що забезпечить їхню доступність і ефективність. Крім того, зміцнення громадських організацій як надійних партнерів сприятиме розвитку нових ініціатив, розширенню можливостей фінансування та більш раціональному використанню ресурсів. У перспективі це дозволить громадам діяти більш автономно, швидко реагувати на виклики та будувати стійку систему соціального захисту на місцевому рівні.

Менторська підтримка ОГС

Ще одним важливим інструментом проєкту є програма менторства, яка забезпечує підвищення професійних компетенцій представників ОГС. Вона включає індивідуальні консультації, групові сесії та вебінари, допомагаючи організаціям краще орієнтуватися в сучасних механізмах фінансування та управління соціальними послугами в Україні.

Під час програми менторства досвідчені ментори допомагають створювати ефективні стратегії розвитку організацій, розробляти тендерні пропозиції та адаптувати внутрішні процеси відповідно до потреб конкретних громад. Завдяки цьому ОГС стають більш конкурентоспроможними та краще відповідають на виклики соціального сектору. Організації, які бажають отримати менторську підтримку, можуть заповнити форму за посиланням та приєднатися до програми.

Субгранти як інструмент розвитку соціальних послуг

Проєкт EU4CSOs EmpowerUA активно підтримує соціальні ініціативи, надаючи фінансування через конкурс субгрантів. У 2024 році 12 організацій громадянського суспільства отримали фінансову підтримку для реалізації соціальних проєктів у різних регіонах України. Загальний обсяг субгрантів склав 630 102,85 євро і був спрямований на розвиток соціальних послуг, підвищення їхньої якості та розширення доступу до допомоги для вразливих верств населення.

Серед підтриманих ініціатив благодійна організація «FREE ZONE» спрямовує кошти на виготовлення паспортів для людей, які відбувають покарання та готуються до звільнення, що значно спрощує їхню реінтеграцію в суспільство. Благодійний фонд «СОС ШТАБ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОБОРОНИ» допомагає багатодітним родинам, людям з інвалідністю, особам похилого віку та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. У Києві громадська організація «Родина для осіб з інвалідністю» надає соціальну послугу денного догляду для дітей з інвалідністю, забезпечуючи їм необхідну соціальну реабілітацію.

Також завдяки субгрантам розпочато проєкт «Рівний – рівному», який реалізує ГО «ОКЕАН ДОБРА». Його команда працює з людьми, які потребують адаптації та фізичної реабілітації після інсультів, інфарктів, травм і ампутацій. Багато з них евакуйовані з прифронтових районів Донецької, Херсонської та Харківської областей, тому проєкт допомагає їм пристосуватися до нових життєвих умов та отримати необхідну медичну підтримку.

На початку 2025 року стартував другий етап конкурсу субгрантів, у межах якого ще 13 організацій отримали фінансові ресурси для реалізації нових соціальних ініціатив. Однією з таких ініціатив став проєкт «Дім далеко від дому», який впроваджує фонд «Запорука».

У львівських медичних закладах лікарі щодня рятують дітей із тяжкими захворюваннями, які приїжджають на лікування з різних куточків України. Довготривале лікування стає не лише фізичним, а й фінансовим та емоційним випробуванням для сімей. Завдяки проєкту «Дім далеко від дому» фонд забезпечує комфортні умови для таких сімей у родинному домі «Дача» поруч із лікарнями у Львові, а також надає психологічну, юридичну та соціальну підтримку пацієнтам та їхнім рідним.

Ці ініціативи демонструють, як субгранти не лише посилюють спроможність громадських організацій, а й змінюють життя людей, забезпечуючи їм доступ до необхідних соціальних послуг. Такий підхід сприяє рівному доступу громадян до соціальної підтримки, зміцнює співпрацю між організаціями та місцевою владою, а також формує ефективну систему надання соціальних послуг у громадах.

Наступний конкурс субгрантів в межах проєкту EU4CSOs EmpowerUA заплановано на осінь 2025 року.

Нові можливості для соціальної сфери України

За перший рік роботи проєкту EU4CSOs EmpowerUA вдалося не лише покращити якість соціальних послуг у громадах, а й суттєво зміцнити потенціал організацій громадянського суспільства. Проведені адвокаційні кампанії активізували діалог між місцевою владою та громадським сектором, що сприяло залученню додаткових ресурсів у соціальну сферу. Навчальні тренінги, менторська підтримка та субгрантові програми допомогли ОГС розвинути свою спроможність, зробивши їх надійними партнерами у розбудові ефективних соціальних послуг в Україні.

“Досягнуті результати заклали міцний фундамент для подальшого розвитку проєкту EU4CSOs EmpowerUA. У 2025 році плануємо розширити адвокаційні ініціативи, охопити нові громади та активніше залучати додаткові фінансові ресурси для підтримки соціальних проєктів. Ми очікуємо, що другий пул грантерів конкурсу субгрантів дозволить організаціям реалізувати важливі ініціативи, які покращать життя вразливих категорій населення. Також заплановано посилення навчальних програм для фахівців соціальної сфери, що в перспективі допоможе громадам ефективніше управляти соціальними послугами та реагувати на актуальні виклики,” — ділиться Ганна Котенко.

Системний підхід до підтримки громадянського суспільства та місцевих громад є ключем до сталого розвитку соціальної сфери в Україні. Тож проєкт EU4CSOs EmpowerUA продовжуватиме працювати над розширенням можливостей для громад та організацій, допомагаючи їм створювати якісні соціальні послуги, які реально змінюють життя людей.

Контактна інформація:

📍 БО "Мережа 100 відсотків життя Рівне": вул. Чорновола, 74Б, Рівне, Україна

📧 Email: [email protected]

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