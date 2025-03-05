Пресрелізи

13:48 05.03.2025

Бізнеси umgi у 2024 році сплатили податків на суму 628,6 млн грн: зростання на 96%

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Інвестиційна компанія umgi та її українські активи у 2024 році сплатили до національного та місцевих бюджетів податків і зборів на суму 628,6 млн грн. Це на 96% більше, ніж у 2023 році, коли загальний обсяг податкових платежів становив 321 млн грн.

Основними чинниками зростання стали збільшення обсягів продажів, завдяки чому збільшилися надходження з податку на прибуток та податку на додану вартість, а також підвищення заробітних плат співробітників. Переважна частина сплачених податків надійшла до національного бюджету, що сприяє економічній стабільності країни та її обороноздатності.

За результатами четвертого кварталу 2023 року та трьох кварталів 2024 року два активи umgi — ПрАТ «Веско» та ТОВ «Ресайклінг Солюшинс» — увійшли до «Клубу білого бізнесу». Цей перелік формує Державна податкова служба України (ДПС) на основі високого рівня добровільного дотримання податкового законодавства, своєчасної сплати податків, рівня заробітної плати й відповідності іншим критеріям.

«У своїй роботі ми керуємося принципами чесності та прозорості, і державна відзнака наших активів — чергове підтвердження цього, — зазначає Андрій Горохов, СЕО umgi. — Відповідальний бізнес має бути надійним партнером держави, адже тільки так можливо будувати майбутнє. Це особливо важливо для України під час війни. Попри всі виклики, бізнеси umgi продовжують працювати, інвестувати та майже подвоїли свої податкові платежі за рік».

Бізнеси umgi не лише забезпечують стабільні податкові надходження, а й пріоритизують підтримку своїх співробітників, створюючи гідні умови праці та конкурентну оплату навіть у складних умовах воєнного часу.

Загалом бізнеси SCM з початку повномасштабної війни заплатили податків в бюджети всіх рівнів на суму 214,3 млрд грн (або майже $6 млрд).

Довідка про компанію

umgi — інвестиційна компанія, що працює за моделлю private equity. Ми допомагаємо підприємцям середнього бізнесу зрощувати капіталізацію, впроваджувати позитивні зміни та швидше досягати амбітних цілей. Компанія наразі розвиває десять активів, розташованих у шести країнах, в таких сферах, як зелена економіка, видобуток корисних копалин, виробництво промислових товарів та індустріальні послуги. umgi працює на ринку з 2006 року й має офіси в Україні (Київ), Польщі (Варшава), Кіпрі та Іспанії.

www.umgi.com

Теги: #umgi #бізнес

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