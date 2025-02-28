В Бучі пройде конкурс краси серед жінок-військовослужбовиць та волонтерок

4 березня 2025 року в м. Буча відбудеться благодійний захід - конкурс краси «Жінки, що випромінюють світло». В конкурсі візьмуть участь військовослужбовиці та волонтерки. Організаторами заходу виступають Клуб «Нове оточення - нові можливості» та відділ культури, молоді та спорту Гостомельської селищної ради за підтримки Громадської Ради при Бучанській райдержадміністрації.

Благодійний захід-Конкурс краси «Жінки, що випромінюють світло» відбудеться в місті Буча 4 березня цього року. Учасниці конкурсу - жінки, що служать у ЗСУ, волонтерки, благодійниці, багатодітні мами. Захід має на меті показати активність сучасних жінок, які не тільки виховують дітей, а при цьому захищають нашу країну; займають активну соціальну позицію, створюють громадські організації , навчаються, розвиваються, об’єднуються і допомагають фронту; показують приклад оптимізму іншим жінкам. Цьому вони навчають і своїх дітей.

До проведення заходу долучаться: Анжела Кондратюк - співзасновниця та голова "Український штаб міжнародної дипломатії", наставник ведення бізнесу, компанія «Incruises», торгова марка «Французькі сири «Zinka”, мережа ресторанів «Євразія», БФ "Формат 20" (м. Київ), компанія «Big Wines» -провідний виробник та імпортер вин в Україні, ТОВ « Сергіївський продукт», ТОВ «РЕМОС» виробник «ЯКА», БФ «Місце під сонцем- ти не один», Благодійне товариство «Міла», Company ORCA Офіційний представник грецького бренду професійної косметики Yellow Rose cosmetics на території України, фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси, ТОВ «Калина», бучанський виробник косметики «Marie Fresh Cosmetics».

У заході візьмуть участь Ірина Станкевич, переможниця Національного конкурсу «КРАСА КРАЇНИ 2024», актриса, волонтерка, дружина воїна ЗСУ, та Аліна Вареник, переможниця Національного конкурсу «КРАСА КРАЇНИ 2021», Місіс Україна Земна куля 2025, волонтерка.

Під час конкурсу учасниці продемонструють одяг і аксесуари кращих українських виробників- дизайнерів: Наталії Дацко -Засновника бренду " Natli Datzka"; Міли Веденьєвоі -засновниці творчої майстерні Mila Ukraina, автора вінків та прикрас; Ірини Кжемановської - дизайнера вечірніх суконь.

Вести Благодійний захід будуть Ігор Рибачик, співак; шоумен та Ірина Келлер, громадська діячка, волонтерка, організаторка Національного конкурсу «КРАСА КРАЇНИ», телеексперт, ведуча.

Зірковим стане музикальний супровід конкурсу – його забезпечить улюбленець усіх українських жінок, почесний гість заходу Павло Зібров - народний артист України; співак, композитор, а також Іван Никитюк - український співак і Анастасія Собко - саксофоніст.

Партнерами благодійної вечірки виступають Асоціація «УКРСАДВИНПРОМ», «Буковинські наливаночки». Генеральний Інформаційний партнер- Інформаційна агенція Інтерфакс-Україна», Інформаційні партнери – ІА «Українські новини», Телеканал 24, Інформаційно-аналітичне інтернет-видання «КиївВлада», портал новин From-ua, портал Україна Ділова, Захід відбудеться за сприяння Громадської Ради при Бучанській райдержадміністрації.