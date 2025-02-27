Пресрелізи

10:44 27.02.2025

Київстар - лідер за швидкістю мобільного інтернету та покриттям за версією Ookla

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За результатами аналізу тестів у додатку Speedtest від Ookla Київстар визнано лідером серед операторів електронних комунікацій України за середньою швидкістю мобільного інтернету та покриттям. Компанія отримала три престижні нагороди у номінаціях: «Найкраще мобільне покриття», «Найшвидша мобільна мережа» та «Найкраща мобільна мережа» в Україні

Нагорода Speedtest Awards від Ookla є відзнакою найшвидших та найефективніших операторів фіксованого та мобільного зв'язку в усьому світі. Для визначення лідера експерти Ookla проаналізували 2,695,974 тестів, які проводили абоненти всіх мобільних операторів України у 3 та 4 кварталах 2024 року.

Згідно з даними Ookla показник швидкості (Speed Score) в мережі Київстар склав 35,65, що є найвищим результатом серед мобільних операторів країни. Цей показник враховує дані про швидкості завантаження (Download) та передачі (Upload) даних у мережі оператора електронних комунікацій. За внутрішнім моніторингом Київстар середня швидкість передачі даних у мережі Київстар зросла на понад 30 % впродовж 2024 року. Це стало можливим завдяки значним інвестиціям в інфраструктуру, активній розбудові та модернізації мережі.

Також Київстар отримав найкращий результат під час тестування покриття – 36,18, що на 4,84% більше, ніж у найближчого конкурента Цей показник ґрунтується на аналізі 386 316 615 сканувань, зроблених у верифікованих локаціях, де оператори надають свої послуги. Швидкісна 4G-мережа від Київстар сьогодні доступна для 95,7 % населення України.

«Ми пишаємося тим, що Київстар отримав нагороду Speedtest у номінаціях «Найкраще мобільне покриття», «Найшвидша мобільна мережа» та «Найкраща мобільна мережа» в Україні», – сказав Стівен Бай, президент і головний виконавчий директор Ookla, підрозділу Ziff Davis, – Ця нагорода є свідченням лідерства в галузі, що підтверджується методологією Ookla. Вітаємо, Київстар!».

«Інфраструктура Київстар є основою для надання критично важливих послуг для людей, економіки та управління країною під час війни. Ми активно працюємо над розбудовою, модернізацією та підвищенням стійкості мережі. Визнання нашої роботи міжнародними експертами є важливим підтвердженням наших зусиль та свідчить, що навіть у складні часи ми не втрачаємо фокус на якості послуг для наших абонентів» – зазначив СЕО Київстар Олександр Комаров.

З докладними результатами нового дослідження та особливостями методології можна ознайомитися за посиланням на сайті Speedtest.net.

Довідка про Київстар:

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

Довідка про Ookla

Ookla® є світовим лідером у галузі аналітики зв'язку, який надає споживачам, компаніям та іншим організаціям інформацію на основі власних даних для покращення мереж та якості зв'язку. Ми допомагаємо нашим клієнтам ефективно долати виклики та просувати інновації. Ookla є підрозділом Ziff Davis (NASDAQ: ZD), вертикально орієнтованої цифрової медіа- та інтернет-компанії, портфоліо якої містить провідні бренди у галузі технологій, розваг, шопінгу, охорони здоров'я, кібербезпеки та martech. Всесвітньо відомі бренди Ookla включають Speedtest®, Downdetector®, Ekahau®, RootMetrics® та інші.

Теги: #київстар #ookla

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