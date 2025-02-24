Україна — ЄС: як підготувати бізнес до роботи на європейському ринку за вимогами GDPR?

Для компаній, які планують вихід на європейський ринок, критичною вимогою є відповідність регламенту GDPR — General Data Protection Regulation. Регламент набрав чинності у 2018 році — і з того моменту компанії, які не дотримуються стандартів інформаційної безпеки та не забезпечують належний рівень захисту персональних даних клієнтів, ризикують отримати штрафи (до 20 мільйонів євро або 4% від річного обороту).

Водночас ще більш серйозні наслідки — втрата довіри клієнтів та неможливість працювати з європейськими партнерами. Фахівці провідної компанія у сфері кібербезпеки та захисту даних IT Specialist вже розповідали про вимоги регламенту та особливості забезпечення відповідності.

Які саме кроки потрібно зробити українським компаніям, щоб безперешкодно працювати з іноземними клієнтами та гарантувати відповідність вимогам GDPR? Розбираємось далі.

GDPR: що має знати бізнес перед виходом на європейський ринок?

GDPR регулює захист персональних даних клієнтів та встановлює жорсткі вимоги до їхньої обробки. Якщо компанія пропонує товари або послуги клієнтам в ЄС, навіть перебуваючи в Україні, вона підпадає під дію GDPR. Основні вимоги, які необхідно виконати:

Прозорість і законність обробки даних. Бізнес має чітко пояснювати, які персональні дані клієнтів він збирає, для чого вони використовуються та як обробляються.

Обмеження збору та зберігання. Компанія може зберігати лише ті дані, які необхідні для досягнення конкретної мети, і тільки протягом визначеного часу.

Забезпечення безпеки та конфіденційності. Дані мають бути захищені від витоків, зломів та несанкціонованого доступу.

Право клієнтів на видалення даних ("право бути забутим"). Клієнти можуть вимагати видалення своїх персональних даних, і компанія повинна мати чітку процедуру для виконання таких запитів.

Підзвітність і відповідальність. Бізнес повинен мати можливість довести, що всі процеси відповідають GDPR, а у випадку перевірки — надати відповідну документацію та політики.

Якщо компанія не виконує ці вимоги, вона не лише ризикує отримати величезні штрафи, але й може бути відсторонена від співпраці з європейськими партнерами, які суворо контролюють дотримання стандартів кібербезпеки.

Як підготувати бізнес до відповідності вимогам GDPR?

Щоб відповідати стандартам GDPR, компаніям необхідно ретельно переглянути свої підходи до збору та обробки персональних даних клієнтів. Це означає не лише формальні зміни в політиках конфіденційності, а й трансформацію внутрішніх бізнес-процесів.

Для цього потрібно визначити категорії персональних даних клієнтів, які обробляються, провести перегляд та оновлення політик конфіденційності, оцінити ризики і впровадити заходи безпеки. Серед інших вимог — призначення відповідальної особи за захист даних та створення чіткої процедури реагування на витоки.

Проте українським компаніям часто не вистачає експертизи та власних ресурсів для впровадження всіх вимог GDPR. Компанія IT Specialist пропонує комплексне рішення, що охоплює як юридичний, так і технічний аспект відповідності.

На цьому переваги не закінчуються: в арсеналі на вас чекають тестування на проникнення, операційний центр безпеки, інтеграція даних, інфраструктурні рішення, рішення з кібербезпеки та програмні продукти власної розробки. Якщо ви хочете працювати на європейському ринку та гарантувати відповідність вашого бізнесу GDPR — звертайтеся до IT Specialist, щоби дізнатися більше.

Автор статті: Дмитро Чуб, Директор напряму автоматизації, інтеграції та аудиту бізнес-процесів IT Specialist.